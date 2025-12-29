Vượt qua nhiều thách thức

Ngày 29/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống đại dịch Covid-19, ngành y tế còn phải đồng thời đối mặt với hàng loạt khó khăn phát sinh trong bối cảnh hậu dịch. Nổi bật là tình trạng thiếu thuốc, thiếu hành lang pháp lý, biến động lớn về nhân lực khi nhiều cán bộ y tế nghỉ việc cùng với tác động từ các vụ việc, vụ án xảy ra trong ngành.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá của nhiệm kỳ. Ngành y tế đã trình các luật quan trọng gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, Luật Phòng bệnh, Luật Dân số.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, lĩnh vực khám chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại; thái độ phục vụ của cán bộ y tế có chuyển biến tích cực, lấy người bệnh làm trung tâm. Công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu được củng cố; dịch bệnh truyền nhiễm cơ bản được kiểm soát; chuyển đổi số y tế đạt nhiều kết quả rõ nét.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng thẳng thắn nhìn nhận, ngành y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và thách thức cần tiếp tục tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Còn vi phạm trong y dược, thực phẩm gây bức xúc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành y tế đối với thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đó có được nhờ sự nỗ lực bền bỉ và cống hiến thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, thầy thuốc, y bác sĩ, nhân viên y tế trên cả nước - những “chiến sĩ áo trắng” luôn tận tâm bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng, ngành y tế đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu mang tính chiến lược, hoàn thành, vượt toàn bộ các chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành y. Trong đó, các chỉ số sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa các vùng, miền; y tế cơ sở và y tế dự phòng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; công tác an toàn thực phẩm, quản trị bệnh viện còn bất cập; thiếu hụt nhân lực y tế tại một số địa phương.

"Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để huy động các nguồn lực cho phát triển y tế, nhất là y tế tư nhân. Một số vụ việc vi phạm pháp luật, lạm dụng, trục lợi trong khám bệnh, chữa bệnh, dược, thực phẩm gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong y tế còn chậm", Phó Thủ tướng nói.

Ngoài ra, các vấn đề về dân số, già hóa, mất cân bằng giới tính khi sinh và hệ thống trợ giúp xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành y tế tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; thúc đẩy chuyển đổi số; huy động nguồn lực xã hội; nâng cao y đức đội ngũ cán bộ y tế; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và sớm hoàn thành các dự án bệnh viện trọng điểm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: BVCC.

Mục tiêu tăng tuổi thọ lên 75,5 tuổi trong 5 năm

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025 ngành đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao, gồm tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, số bác sĩ và số giường bệnh trên 10.000 dân. Đồng thời, ngành đạt và vượt 8/9 chỉ tiêu chuyên môn theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 154/NQ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt 95,15% dân số, vượt mục tiêu đề ra; đạt 15 bác sĩ trên 10.000 dân; đạt 34,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 74,8 tuổi, tỷ lệ người dân hài lòng với dịch vụ y tế vượt 90%. Những kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét và nỗ lực lớn của toàn ngành trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, ngành y tế xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, phát triển theo các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu đến năm 2030 là nâng tuổi thọ trung bình lên khoảng 75,5 tuổi; kiểm soát hiệu quả bệnh không lây nhiễm; duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao; cơ bản chấm dứt AIDS, lao, loại trừ sốt rét và bảo đảm an ninh y tế trong mọi tình huống.

Các định hướng trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế y tế; sắp xếp hệ thống tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động thuốc, vắc xin, trang thiết bị và đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới tài chính y tế hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

