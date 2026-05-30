Điểm tựa y tế từ mô hình “Viện trong Viện” tiên phong

Mỗi ngày, trước 9h sáng, phòng nghỉ cư dân Phương Đông Asahi rộn ràng tiếng hỏi han, trò chuyện của những buổi kiểm tra sức khỏe. Từ đo huyết áp, nhịp tim, chỉ số oxy đến nhắc nhở uống thuốc đúng giờ, tất cả đều được đội ngũ điều dưỡng thực hiện tỉ mỉ ngay tại phòng riêng của ông bà.

Hàng tuần, các bác sĩ chuyên khoa Dinh dưỡng, Tâm lý, Y học cổ truyền... của BVĐK Phương Đông cũng trực tiếp tới từng phòng thăm khám cho ông bà. Bằng sự thấu cảm và chuyên môn cao, từng thay đổi nhỏ như đôi mắt nặng trĩu do mất ngủ, bước đi khó khăn, sắc mặt nhợt nhạt, nói chuyện hụt hơi,... đều được nhận biết để kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Cùng với đó, các liệu trình chăm sóc cá nhân hóa kết hợp yoga, thiền, thái cực quyền, tắm Onsen, xông hơi cũng được lồng ghép khéo léo trong nhịp sinh hoạt thường nhật, giúp giải phóng đau nhức, xoa dịu tinh thần, viết nên những câu chuyện phục hồi kỳ diệu.

Ngày đầu tới Phương Đông Asahi trong tình trạng sức khỏe yếu, cụ N.Ninh (88 tuổi) gần như chỉ nằm một chỗ, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Thế nhưng nhờ phác đồ “may đo” chuyên biệt cùng sự chăm sóc không quản ngày đêm của đội ngũ nhân viên, nay cụ đã có thể ngồi vững, trò chuyện lưu loát và nhận thức tốt. “Tôi trân quý tình cảm, sự tận tâm của các bác sĩ, các cháu chăm sóc đã giúp tôi hồi phục như hiện tại”, cụ Ninh chia sẻ.

Trong trường hợp cần can thiệp chuyên sâu, cư dân lập tức được chuyển sang thăm khám và điều trị tại BVĐK Phương Đông. Đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ đầu ngành là nền tảng công nghệ y khoa hiện đại cùng loạt “siêu thiết bị” chẩn đoán thế hệ mới, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, nâng cao độ chính xác và hiệu quả trong khám chữa bệnh.

Quy trình chăm sóc khép kín này là dấu ấn khác biệt của mô hình “Viện trong Viện” độc nhất tại Phương Đông Asahi, mang đến cho người cao tuổi cảm giác an yên khi luôn được quan tâm, chăm sóc và có một không gian nghỉ dưỡng tĩnh tại để phục hồi trọn vẹn.

Dinh dưỡng tuổi vàng: Nâng niu từng bữa ăn “chuẩn vị từ tâm”

Thấu hiểu nền tảng sức khỏe bắt nguồn từ những điều cơ bản nhất, Phương Đông Asahi chăm chút mọi bữa ăn, bền bỉ nuôi dưỡng thể chất của cư dân mỗi ngày. Bếp trưởng Nguyễn Văn Hải - người có hơn 10 năm kinh nghiệm tại các nhà hàng fine dining chia sẻ: “Nấu ăn cho người cao tuổi là nghệ thuật của sự thấu cảm và tỉ mỉ. Một bữa ăn chuẩn mực không chú trọng về kỹ thuật chế biến hay hình thức theo tiêu chuẩn 5 sao, mà quan trọng phải chạm đúng sở thích và mong muốn của từng ông bà”.

Anh thường xuyên trò chuyện với cư dân để nhớ rõ ai thích ăn thanh đạm, ai quen vị đậm đà truyền thống, ai cần kiêng khem vì bệnh nền,... Chính sự thấu hiểu ấy đã biến những món ăn quen thuộc trở thành trải nghiệm tinh tế, để các cụ cảm nhận được sự nâng niu trong từng chăm chút bé nhỏ.

Cụ M.T.Thành - một cư dân dưỡng lão nội trú 81 tuổi chia sẻ:“Bếp trưởng Hải nấu ăn ngon lắm. Thường xuyên thay đổi thực đơn, giảm muối, giảm đường nhưng vị thanh tao, dễ ăn, thành ra cứ đến bữa là hai vợ chồng lại háo hức”.

Đời sống tinh thần: “Chiếc chân kiềng” khơi nguồn sống hạnh phúc

Nếu y tế chuyên sâu chăm chút thể chất, dinh dưỡng từ tâm nuôi dưỡng sinh lực thì các câu lạc bộ tại Phương Đông Asahi chính là “chân kiềng thứ ba” tạo nên thế vững chãi cho một cuộc sống trọn vẹn. Ở tuổi xế chiều, khi những lo toan nhường chỗ cho sự thảnh thơi, nhu cầu được sẻ chia, sống với đam mê và thuộc về một cộng đồng đồng điệu là “liều thuốc bổ” vô giá cho tâm hồn.

Tại đây, mỗi ngày trôi qua được lấp đầy bởi những trải nghiệm đa sắc màu: là một nét cọ vẽ nên mảng ký ức tươi đẹp, một vần thơ gửi gắm tâm tình hay đơn giản là buổi trà chiều rôm rả tiếng cười bên những người tri kỷ. Các buổi giao lưu, gắn kết giúp ông bà rèn luyện trí nhớ, phản xạ, khả năng tập trung, duy trì sự minh mẫn để tận hưởng hương vị hạnh phúc của cuộc sống tuổi vàng.

Từ những điều bình dị ấy, Phương Đông Asahi góp phần hiện thực hóa ước vọng về một tuổi già ý nghĩa, để bất cứ ai cũng có thể kiêu hãnh bước qua năm tháng, chạm tới đích đến “thân khỏe, tâm an, trí sáng” của cuộc đời.

Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 5288 / 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

Bích Đào