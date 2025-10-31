Giữa khung cảnh ấy, Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An mở ra một hành trình nghỉ dưỡng tinh tế, nơi mùa thu không chỉ được ngắm nhìn mà còn được thưởng thức, chạm đến và lưu giữ trong từng khoảnh khắc.

Thu trong từng khoảnh khắc - Tĩnh tại và sum vầy

Mùa thu tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An bắt đầu từ những phút giây sum vầy và tĩnh tại. Sau quá trình nâng cấp toàn diện, biệt thự Một phòng ngủ và biệt thự Gia đình đã khoác lên mình diện mạo mới. Kiến trúc truyền thống vẫn được giữ nguyên, nhưng không gian được mở rộng, tràn ngập ánh sáng và được lồng ghép khéo léo với tinh hoa thủ công mang đầy hơi thở đương đại.

Giữa khung cảnh thân quen của mái nhà truyền thống bằng gỗ, giường ngủ nâng cao, bảng màu của không gian được làm mới cùng tông sáng nhẹ, với những điểm nhấn màu lục nhạt và sắc vàng Hội An hoà quyện với thiên nhiên xung quanh. Chất liệu thủ công bản địa xuất hiện tinh tế trong chiếc đèn thả lấy cảm hứng từ nón lá, hay tủ đựng đồ kiêm bàn làm việc cùng tủ đầu giường được phủ lớp men vỏ trứng nứt, không chỉ tạo nên điểm nhấn về thẩm mỹ mà còn đảm bảo về mặt công năng. Riêng biệt thự Gia đình còn được bố trí phòng riêng cho trẻ nhỏ, đầy đủ tiện nghi để các khoảnh khắc đoàn tụ thêm phần trọn vẹn. Từ giường ngủ có thể hướng thẳng ra đại dương, hay từ hiên phòng lắng nghe tiếng sóng, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một lát cắt mùa thu giàu cảm xúc.

Sau khi nâng cấp, không gian của biệt thự Một phòng ngủ được mở rộng từ 80m² lên 87m², biệt thự Gia đình cũng được nâng từ 104m² lên 108m².

Các tiện nghi hiện đại như hệ thống chiếu sáng thông minh, loa Bang & Olufsen, máy sấy Dyson hay thảm yoga trong phòng giúp trải nghiệm lưu trú thêm phần thoải mái. Giữa sự tiện nghi ấy, sự tĩnh lặng và không gian riêng tư vẫn được bảo toàn, đúng tinh thần mùa thu: chậm lại, gần nhau hơn và an trú trong hiện tại.

Thu trong trải nghiệm - Tĩnh lặng giao hòa di sản

Trải nghiệm mùa thu tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An không chỉ gói gọn trong không gian biệt thự. Tại Heart of the Earth Spa, nơi vừa được vinh danh là “Spa toàn cầu của năm” tại Giải thưởng SpaChina 2025, mỗi liệu pháp đều khởi nguồn từ triết lý của thiền sư Thích Nhất Hạnh, khơi mở sự kết nối hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Spa được thiết kế với tám villa trị liệu nổi trên mặt nước, sở hữu bộ chén hát pha lê đủ tám quãng âm, cộng hưởng ở tần số 432 Hz và được thanh lọc qua nghi lễ trăng tròn, đưa cơ thể và tâm trí vào trạng thái cân bằng sâu lắng.

Tần số 432Hz của chén hát pha lê giúp các giác quan đắm chìm vào liệu pháp rung động chữa lành.

Trong không gian ấy, du khách có thể tham dự nghi thức thắp nến lúc hoàng hôn, thả đèn cầu nguyện trên hồ sen hay lặng yên thiền định bên mặt nước phẳng lặng. Tất cả cùng hòa quyện để tạo nên một mùa thu của sự tĩnh lặng và chữa lành. Khi bước ra khỏi khu nghỉ dưỡng, hành trình ấy tiếp tục ở Hội An, nơi phố cổ rực sáng ánh đèn lồng, làng nghề truyền thống vẫn còn vang nhịp, và nhịp sống thong dong của miền di sản đưa ta chậm lại để cảm nhận mùa thu trọn vẹn hơn.

Thu trong từng vị - Khoảng lặng để kết nối

Ẩm thực mùa thu tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An là lời mời bước vào nhịp sống chậm rãi nơi miền biển. Trong tiết trời se dịu, giữa tiếng sóng vỗ hiền hòa, những buổi hoàng hôn êm ả trở thành phông nền cho hành trình vị giác độc bản đầy tinh tế và ấm áp. Mỗi trải nghiệm ẩm thực ở đây không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn là sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, giữa khoảnh khắc hiện tại với ký ức và tương lai.

Tại NAYUU, nhà hàng omakase tiên phong ở miền Trung, hành trình vị giác được tái hiện qua năm tầng hương vị: ngọt, mặn, chua, đắng và umami. Dưới bàn tay của bếp trưởng Alex Moranda, nguyên liệu tươi ngon từ chợ Toyosu (Tokyo, Nhật Bản) được đưa vào thực đơn 14 món thay đổi mỗi ngày. Trong không gian 16 chỗ ngồi, thực khách được chứng kiến từng công đoạn chế biến, lắng nghe câu chuyện ẩm thực Nhật Bản trong một trải nghiệm mang tính trình diễn.

NAYUU còn mang đến cho du khách thế giới đồ uống tinh tuyển

Khi màn đêm buông xuống, Sol & Sao Bar trở thành tâm điểm kết nối. Ban ngày, đây là chốn thư giãn bên bờ biển với cà phê, kem gelato và nước dừa mát lành. Đêm đến, không gian này biến thành quầy bar phong cách ven biển...

Cảnh tượng mê hoặc nhìn ra Hà My - một trong những bãi biển được vinh danh là đẹp nhất thế giới, tại Sol & Sao Bar.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An đều là một mảnh ghép mùa thu: từ không gian biệt thự khoáng đạt, liệu pháp spa kết nối với tâm hồn, cho đến hành trình ẩm thực đầy thi vị. Đây không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là nơi mùa thu được chạm, được cảm và được giữ lại như một phần ký ức.

Để đánh thức tất cả các giác quan trong trải nghiệm mùa thu tại Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An, liên hệ email reservations.hoian@fourseasons.com, gọi số +84 235 394 0000 hoặc truy cập https://www.fourseasons.com/hoian/offers/

Bích Đào