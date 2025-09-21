Theo danh sách được tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh đăng tải hôm 15/9, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 5. Thủ đô của Việt Nam được mô tả là "có một mùa thu rất riêng" so với những điểm đến khác trong châu lục.

Ảnh: Time Out/Nguyen Quoc Thang

"Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, du khách dễ dàng bắt gặp những hàng cây thay lá vàng, lá đỏ tô điểm không khí se lạnh cuối năm", tạp chí Time Out viết. Ấn phẩm này cũng nhấn mạnh, thời điểm này ở miền Bắc Việt Nam là mùa thu hoạch, gắn với tết Trung thu, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm độc đáo.

"Từ múa lân, ca nhạc dân gian đến bánh trung thu thơm ngọt với nhân hạt sen, trứng muối, đậu xanh... tất cả tạo nên không khí rộn ràng khó quên.

Khi đêm xuống, phố phường bừng sáng bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn, vẽ nên khung cảnh huyền ảo và đầy cuốn hút", bài viết mô tả.

Thời điểm tốt nhất mà Time Out gợi ý du khách nên ghé thăm để tận hưởng trọn vẹn mùa thu Hà Nội là vào tháng 10.

Ngoài Thủ đô của Việt Nam, 6 cái tên còn lại xuất hiện trong danh sách còn có Ibaraki và Kyoto (Nhật Bản); đảo Nami (Hàn Quốc); khu thắng cảnh quốc gia Alishan (Đài Loan, Trung Quốc); công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới và Vườn quốc gia Thung lũng Cửu Trại Câu (Trung Quốc).

Được thành lập năm 1968 ở London (Anh), Time Out là tạp chí chuyên biệt về đời sống, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật, văn hóa và giải trí. Với phương châm giúp độc giả “khám phá thành phố của mình tốt hơn”, Time Out nhanh chóng mở rộng ra nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Ngoài bản in, Time Out còn có nền tảng trực tuyến mạnh mẽ, trở thành nguồn tham khảo tin cậy cho du khách và người dân địa phương trong việc tìm kiếm nhà hàng, sự kiện và những trải nghiệm độc đáo.

Đây được xem là một trong những “cuốn cẩm nang” uy tín và giàu ảnh hưởng nhất toàn cầu.