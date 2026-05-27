Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Theo Thứ trưởng, sự phát triển của các nền tảng số và mạng xã hội đã mở ra phương thức mới trong công tác bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Không gian số ngày nay không chỉ là nơi truyền tải thông tin mà còn trở thành môi trường sáng tạo, kết nối và tương tác toàn cầu, giúp những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam được tiếp cận rộng rãi bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn với công chúng.

Đánh giá cao việc triển khai chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số về văn hóa Việt Nam cùng cuộc thi Chạm Việt Nam 2026, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tư duy đổi mới trong việc kết nối văn hóa với công nghệ và truyền thông số, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, giàu bản sắc Việt trên không gian mạng.

Tổng Giám đốc VTC Nguyễn Ngọc Bảo.

Tại sự kiện, Tổng Giám đốc VTC Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, trong thời đại công nghệ số, chỉ một video ngắn về góc chợ quê, câu hát ru hay mái đình cổ cũng có thể lan tỏa tới công chúng toàn cầu chỉ sau vài giờ.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, Việt Nam có rất nhiều vẻ đẹp để kể nhưng điều quan trọng là kể như thế nào để khán giả trẻ và bạn bè quốc tế cảm thấy gần gũi, muốn tìm hiểu và trải nghiệm. Từ tinh thần đó, cuộc thi Chạm Việt Nam 2026 được tổ chức nhằm tạo ra không gian sáng tạo để mọi người cùng kể những câu chuyện về Việt Nam theo cách mới mẻ hơn.

Theo BTC, chương trình dự kiến triển khai trong hơn 3 tháng, từ tháng 6 đến đầu tháng 9/2026, gồm hai hoạt động trọng tâm là các khóa đào tạo Kể chuyện văn hóa trong thời đại số và cuộc thi sáng tạo video Chạm Việt Nam 2026 với chủ đề Điểm chạm truyền thống và hiện đại.

Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng sản xuất nội dung số, phương pháp kể chuyện hiện đại, ứng dụng AI phù hợp tiêu chuẩn cộng đồng, khả năng thấu hiểu hành vi khán giả số cũng như chiến lược phát triển nội dung văn hóa Việt Nam trên nền tảng số. Giai đoạn đầu sẽ do chuyên gia công nghệ của YouTube trực tiếp giảng dạy, tiếp nối bởi đội ngũ VTC Media cùng các đạo diễn, chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, lịch sử và du lịch.

Ban tổ chức trao chứng nhận Đại sứ cuộc thi cho Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2026 Nguyễn Phương Linh.

Cuộc thi Chạm Việt Nam 2026 dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải vào tháng 9/2026, hướng tới mục tiêu thu hút hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, tạo ra hàng nghìn video quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số. Đại sứ cuộc thi là Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2026 Nguyễn Phương Linh.

BTC cho biết cuộc thi không giới hạn thể loại video dự thi và chào đón cả các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham gia. Các tác phẩm sẽ được đăng tải trên kênh YouTube Chạm Việt Nam và website chính thức của chương trình. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng.

