BTV Khánh Trang tên thật Trần Minh Trang, sinh năm 1984 tại Nghệ An, là một trong những gương mặt được yêu mến nhất của bản tin Thời sự 19h trên VTV1. Cô đến với nghề truyền hình một cách tình cờ, không qua đào tạo bài bản về báo chí mà xuất thân từ ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn của Đại học Ngoại thương. Năm 2005, khi vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển Người dẫn chương trình truyền hình do Đài Hà Nội tổ chức, cô đã bước chân vào ngành truyền hình mà bản thân cũng không ngờ tới.

Trong 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (2005-2013), Khánh Trang đã trải qua nhiều vai trò khác nhau từ phóng viên, biên tập viên đến tổ chức sản xuất. Cô tham gia sản xuất và dẫn các chương trình đa dạng về chính luận, văn hóa xã hội, truyền hình thực tế, thể thao và các phóng sự ngắn như Văn hóa du lịch, Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Khánh Trang khi cô chuyển về công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ban đầu, cô được giao dẫn chương trình Chào buổi sáng - bản tin đòi hỏi lịch làm việc khắc nghiệt với việc thức khuya, dậy sớm từ 4h sáng để chuẩn bị lên sóng lúc 6h. Dù vất vả nhưng đây là cơ hội để Khánh Trang làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp của VTV và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn phía trước.

Ngày 2/2/2017 là một cột mốc đáng nhớ khi Khánh Trang chính thức trở thành BTV của bản tin Thời sự 19h, thay thế các BTV kỳ cựu như Diệp Anh và Vân Anh. Đây không chỉ là bản tin quan trọng nhất của VTV mà còn là chương trình tổng hợp các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế, thu hút hàng triệu khán giả mỗi tối. Việc được giao vai trò này khiến cô vừa bất ngờ vừa tự hào, xem đó là cơ hội để phát triển bản thân và thể hiện năng lực nghề nghiệp.

Khánh Trang được khán giả yêu mến nhờ lối dẫn chuyên nghiệp, truyền cảm, mềm mại. Năm 2019, Khánh Trang cô được đề cử tại giải Ấn tượng VTV ở hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng.

Dẫn bản tin Thời sự 19h là một thử thách lớn đòi hỏi sự chuẩn mực, chính xác và không được phép sai sót. Khánh Trang chia sẻ rằng cô phải liên tục rèn luyện để đảm bảo chất lượng phát sóng, bởi mỗi từ ngữ, mỗi cử chỉ của BTV đều được hàng triệu khán giả theo dõi. Một sự cố hy hữu xảy ra vào ngày 26/7/2023, khi bản tin Thời sự 19h bị chậm sóng 14 phút do trục trặc kỹ thuật, Khánh Trang và BTV Hữu Bằng đã gửi lời xin lỗi khán giả ngay trên sóng.

Trên sóng truyền hình, Khánh Trang luôn xuất hiện với phong cách thời trang chuyên nghiệp và tinh tế. Khi dẫn chương trình, Khánh Trang ưa chuộng các tông màu như đỏ, xanh navy, tím than và kem. Áo dài là lựa chọn thường xuyên của Khánh Trang.

Không chỉ tạo ấn tượng khi dẫn bản tin, BTV Khánh Trang thích ứng với nhiều hoàn cảnh công tác khác nhau. Trong bộ quân phục rằn ri, mũ cối và súng trường, cô vẫn giữ được vẻ duyên dáng tự nhiên, cho thấy sự nghiêm túc khi tiếp cận các chủ đề quân sự, quân đội, thể hiện tinh thần trách nhiệm của một BTV khi đưa tin về lĩnh vực đặc biệt này.

Đời thường, Khánh Trang thích cắm hoa bắt đầu từ thời dịch Covid-19. Cô tự tay cắm hoa để trang trí nhà cửa, giúp giảm stress. Không gian sống của Khánh Trang gọn gàng, ngăn nắp, sang trọng, thường xuyên được chủ nhân chia sẻ hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Dù kín tiếng về đời tư, Khánh Trang chia sẻ cô có một gia đình hạnh phúc và luôn nhận được sự ủng hộ từ người thân. Cô là mẹ của một bé gái và luôn cố gắng dành thời gian trò chuyện, chăm sóc con dù công việc bận rộn. Khánh Trang tự nhận không phải là người phụ nữ hoàn hảo nhưng luôn có trách nhiệm với gia đình, coi việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài đời, Khánh Trang có gu thời trang nữ tính, thanh lịch. Cô ưu tiên sự đơn giản nhưng tinh tế, không chạy theo hàng hiệu đắt tiền mà tập trung vào việc lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh và thể hiện được cá tính riêng.

Sau hơn 1 tháng vắng mặt, Khánh Trang đã trở lại dẫn bản tin Thời sự 19h vào tối 8/9/2025, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả với phong thái dẫn mượt mà.

