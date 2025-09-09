Tối 8/9, BTV Khánh Trang chính thức trở lại dẫn bản tin Thời sự 19h trên VTV1 sau hơn 1 tháng vắng bóng.

Bản tin Thời sự 19h là chương trình tin tức quan trọng nhất của VTV. Chương trình tổng hợp các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế với thời lượng 30-40 phút, thu hút hàng triệu khán giả. Từ năm 2017, BTV Khánh Trang trở thành một trong những người dẫn bản tin này.

BTV Khánh Trang trong bản tin Thời sự 19h tối 8/9.

Khánh Trang sinh năm 1984 tại Nghệ An. Cô tên thật là Trần Minh Trang, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Du lịch - Khách sạn. Trước khi gia nhập VTV năm 2014, Khánh Trang có 8 năm kinh nghiệm dẫn tại Đài Hà Nội. Cô bắt đầu với Chào buổi sáng trước khi dẫn bản tin Thời sự 19h từ 2/2/2017. Với giọng nói truyền cảm và phong thái chuyên nghiệp, cô nhanh chóng được khán giả yêu thích và từng nhiều lần được đề cử Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards.

Trong bản tin tối 8/9, Khánh Trang dẫn dắt mượt mà, không mắc bất cứ lỗi nào. Khán giả phản hồi tích cực với hàng ngàn bình luận chào mừng sự trở lại của Khánh Trang và hy vọng BTV 41 tuổi sẽ tiếp tục gắn bó với bản tin quan trọng của VTV.

BTV Khánh Trang trở lại dẫn bản tin Thời sự 19h:

Minh Dũng

Ảnh, video: VTV