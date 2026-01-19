Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (SN 1980, quê Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam về các tội danh sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo trang web của Công ty TNHH Medistar Việt Nam, Đoàn Trung Đức tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2003, ông Đức từng trải qua nhiều vị trí chuyên môn kỹ thuật trước khi bước vào thương trường.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Đoàn Trung Đức (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an Lào Cai

Năm 2011, ông Đức từ chối cơ hội làm việc tại một công ty nước ngoài với mức lương 2.000 USD/tháng để thành lập Medistar Việt Nam. Doanh nhân này khởi đầu với số vốn khiêm tốn 6 triệu đồng. Sau 14 năm, Medistar Việt Nam đã mở rộng quy mô với 2 nhà máy rộng hơn 1ha tại KCN Quang Minh (Hà Nội) cùng đội ngũ gần 300 nhân sự.

Để tạo dựng lòng tin, Medistar liên tục quảng bá trên trang web công ty về hệ thống dây chuyền khép kín nhập khẩu từ Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cùng năng lực sản xuất hàng trăm triệu viên mỗi năm. Trên website doanh nghiệp, những khẩu hiệu như "uy tín top đầu", "bảo vệ sức khỏe con người" được tô vẽ dày đặc.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Ảnh: Công an Lào Cai

Tuy nhiên, ngày 5/1 vừa qua, khi khám xét khẩn cấp nhà máy tại Lô 38-2 KCN Quang Minh, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được đóng gói ngay trên dây chuyền được quảng cáo là "hiện đại nhất".

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012 đến 2025, Công ty Medistar Việt Nam đã tung ra thị trường hàng trăm tấn hàng giả gồm collagen, vitamin, thuốc bổ xương khớp.

Tổng doanh thu từ các hoạt động của công ty này lên tới gần 1.800 tỷ đồng.

Ông Đức và đồng phạm còn bị cáo buộc đã để ngoài sổ sách kế toán để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thất thu thuế cho Nhà nước.

Sau khi có thông tin ông Đoàn Trung Đức bị khởi tố, đến khoảng 11h ngày 19/1, trang web của Công ty TNHH Medistar Việt Nam thông báo lỗi, không thể truy cập.