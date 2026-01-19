cong an lao cai 7.jpg
Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Đức (45 tuổi, ngoài cùng bên trái) và 5 đối tượng khác. Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Ngoài ra, nhóm này còn bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Lào Cai
Đối tượng Đoàn Trung Đức - Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam. Ảnh: Công an Lào Cai
Trước đó, 10 tổ công tác gồm gần 200 cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Hà Nội. Lực lượng chức năng phát hiện dây chuyền sản xuất hàng giả tại nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam. Ảnh: Công an Lào Cai
Quá trình kiểm tra, công an thu giữ hàng nghìn sản phẩm bổ sung collagen, vitamin và thuốc bổ xương khớp đang trong quá trình đóng gói. Ảnh: Công an Lào Cai
Công an công bố một số hình ảnh thực phẩm chức năng do Công ty TNHH Medistar sản xuất, tiêu thụ. Ảnh: Công an Lào Cai
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này đã hoạt động từ năm 2012 đến năm 2025. Các đối tượng đã bán ra thị trường hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả các loại.
Tổng doanh thu của đường dây lên tới gần 1.800 tỷ đồng. Nhóm nghi phạm đã để ngoài sổ sách kế toán để hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thất thu thuế cho Nhà nước. Ảnh: Công an Lào Cai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Công an Lào Cai
Lực lượng công an phát hiện số lượng lớn thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng đang được sản xuất, đóng gói tại nhà máy thuộc Công ty TNHH Medistar Việt Nam (Lô 38 - 2, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội). Ảnh: Công an Lào Cai