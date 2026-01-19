Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố ông Đoàn Trung Đức - Tổng giám đốc Công ty TNHH Medistar Việt Nam cùng 5 đồng phạm vì sản xuất hàng giả với doanh thu gần 1.800 tỷ đồng.
Các đại gia điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm giả.
Lộ diện kẻ “chống lưng” cho đơn vị sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả khiến dư luận bị “sốc” khi “lá chắn” bảo vệ người tiêu dùng đã dễ dàng bị chọc thủng bởi đồng tiền.