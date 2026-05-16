Theo đó, ông Tống Nhật Linh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng; bà Đào Thị Lan được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ vị trí Kế toán trưởng của công ty.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh EVF bước vào năm 2026 với nhiều mục tiêu tăng trưởng tham vọng. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên Đại hội đồng cổ đông EVF phê duyệt mục tiêu lợi nhuận vượt mốc 1.000 tỷ đồng - cột mốc được đánh giá mang tính bước ngoặt trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

EVF đã lựa chọn ông Tống Nhật Linh và bà Đào Thị Lan - những nhân sự giàu kinh nghiệm và năng lực - vào những vị trí quan trọng của công ty.

Theo EVF, mục tiêu lợi nhuận “4 chữ số” không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng mới mà cũng đặt ra yêu cầu cao hơn khi mô hình vận hành của EVF được chia theo bốn trụ cột chính gồm: Kinh doanh, Quản trị rủi ro, Vận hành và Quản trị tuân thủ. Trong bối cảnh đó, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc để điều hành được xem là bước đi quan trọng nhằm củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, ông Tống Nhật Linh sinh năm 1988 là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và sở hữu chứng chỉ Kế toán quản trị công chứng Australia CMA do Học viện CMA Australia cấp.

Ông Tống Nhật Linh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. Gia nhập EVF từ năm 2020, ông từng đảm nhiệm công tác tại Khối Tài chính - Kế toán trước khi được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 1/4/2021.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng, ông Tống Nhật Linh được đánh giá là nhân sự có nhiều đóng góp trong công tác kiểm soát tài chính và tối ưu hiệu quả vận hành. Đáng chú ý, trong hai chu kỳ tài khóa 2024 và 2025, EVF ghi nhận tỷ lệ CIR ở mức thấp kỷ lục, nằm trong nhóm doanh nghiệp có chỉ số CIR thấp nhất ngành tài chính - ngân hàng.

Theo đánh giá của EVF, kết quả này phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của EVF. Trong đó, ông Tống Nhật Linh với vai trò Kế toán trưởng đã có nhiều đóng góp quan trọng.

Việc bổ nhiệm ông Tống Nhật Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc được xem là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn cũng như quá trình gắn bó, cống hiến của nhân sự này tại EVF. Trước khi thực hiện bổ nhiệm ông Tống Nhật Linh, Hội đồng quản trị EVF đã miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Linh.

Cùng trong đợt kiện toàn nhân sự lần này, EVF cũng công bố quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm bà Đào Thị Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Bà Đào Thị Lan sinh năm 1989, là Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng của Học viện Ngân hàng. Bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính doanh nghiệp và từng đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng cùng nhiều vị trí quan trọng tại một số doanh nghiệp, tổ chức đầu tư và bất động sản có quy mô lớn.

Theo EVF, việc tuyển dụng và bổ nhiệm bà Đào Thị Lan nhằm đảm bảo tính liên tục, ổn định trong công tác kế toán và duy trì chuẩn hóa quy trình kế toán nội bộ, việc bổ sung nhân sự thay thế vị trí Kế toán trưởng là yêu cầu tất yếu. Bà Lan đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của người làm kế toán và các điều kiện riêng đối với chức danh Kế toán trưởng tại tổ chức tín dụng, đồng thời, bà Lan không phải là người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các thành viên khác trong Ban Điều hành EVF.

Đại diện EVF cho biết, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao lần này không chỉ là hoạt động kiện toàn bộ máy lãnh đạo, mà còn thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo đối với những cán bộ được giao trọng trách mới.

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng cạnh tranh, việc củng cố đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng sẽ giúp EVF nâng cao năng lực quản trị, tăng cường sức mạnh vận hành và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tiến gần hơn tới khát vọng trở thành công ty tài chính quy mô tỷ đô trong tương lai.

(Nguồn: EVF)