Đây là bước chuyển đáng chú ý nhất kể từ khi Teng tiếp nhận vị trí từ Changpeng Zhao (CZ). Teng được đưa lên đứng đầu Binance trong bối cảnh công ty đối mặt áp lực pháp lý lớn, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giám sát tài chính, từng giữ vị trí cao tại Ngân hàng Trung ương Singapore.

“Yi He đã ở đây ngay từ những ngày đầu và là người thúc đẩy nhiều thay đổi cũng như tăng trưởng của Binance”, Teng nói trong cuộc trao đổi với CNBC ngay sau thông báo.

Yi He đồng sáng lập Binance cùng CZ từ năm 2017 và có con với ông. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ân xá cho CZ, người trước đó nhận tội liên quan hoạt động rửa tiền trong thời gian điều hành sàn.

Chính quyền ông Trump thời gian gần đây thể hiện lập trường thân thiện hơn với ngành tiền mã hóa, khi nhiều vụ kiện nổi bật đã được rút lại.

Người phụ nữ đứng sau “đế chế Binance”

Trái với hình ảnh xuất hiện dày đặc của CZ, Yi He tương đối kín tiếng. Vai trò cụ thể của bà tại Binance trong nhiều năm qua hiếm khi được chia sẻ rộng rãi, dù trên các nền tảng mạng xã hội bà được ghi nhận là giám đốc dịch vụ khách hàng của sàn.

Yi He là nhà đồng sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance cùng Changpeng Zhao. Ảnh: Bloomberg

Một trong những phát ngôn công khai gần nhất của Yi He là lá thư bằng tiếng Trung gửi tòa án năm 2024 để xin giảm nhẹ cho CZ, nằm trong số 161 thư kêu gọi khoan hồng. Trong thư, bà tự nhận là bạn đồng hành trong kinh doanh và là “mẹ của ba người con chung” với CZ.

Yi He cho biết bà gặp CZ tại một sự kiện blockchain năm 2014 khi còn làm việc tại sàn OKCoin, nơi bà đã thuyết phục CZ tham gia. “Là bạn đời của CZ, tôi đã biết anh ấy gần 10 năm nên hiểu rõ những điều thường bị bỏ qua”, bà viết trong thư.

Trong thông báo mới, Binance khẳng định Yi He giữ vai trò nền tảng trong việc định hình tầm nhìn và văn hóa công ty, xây dựng chiến lược lấy người dùng làm trung tâm và thúc đẩy đổi mới.

Bà cũng đưa ra tuyên bố riêng, nhấn mạnh sự tương đồng trong quan điểm lãnh đạo với Richard Teng: “Chúng tôi mang đến những góc nhìn đa dạng và tin tưởng vào khả năng dẫn dắt ngành trong giai đoạn quan trọng này, khi Binance mở rộng hiện diện toàn cầu một cách có trách nhiệm và tiếp tục đổi mới vì người dùng”.

Các cuộc điều tra liên bang tại Mỹ trước đây từng đề cập đến vai trò của Yi He. Năm 2020, các công tố viên được cho là đã yêu cầu hồ sơ liên quan đến trao đổi nội bộ giữa Yi He và nhiều lãnh đạo khác về tuân thủ chống rửa tiền và việc thành lập Binance US.

Nhiều bài viết truyền thông mô tả Yi He là “nữ hoàng tiền số”, người nắm ảnh hưởng đáng kể phía sau hậu trường Binance. Một báo cáo của Wall Street Journal năm 2023 cho biết bà từng là người dẫn chương trình truyền hình tại Trung Quốc trước khi chuyển sang OKCoin, sau đó bắt đầu mối quan hệ với CZ khi cùng làm việc tại Thượng Hải. Báo cáo cũng cho rằng Yi He có quyền kiểm soát lớn đối với hoạt động marketing và đầu tư của Binance.

Binance và Yi He hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.

(Theo CNBC)