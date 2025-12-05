Thái Lan vừa thực hiện một động thái quyết liệt nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo khu vực khi tịch thu khối tài sản trị giá hơn 300 triệu USD, bao gồm cổ phần tại một công ty năng lượng lớn, đồng thời phát lệnh bắt giữ 42 người. Động thái chấn động này liên quan đến những nhân vật cộm cán, trong đó có Chen Zhi.

Trụ sở Prince Group tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Prince Group

Các khu vực thuộc Đông Nam Á, đặc biệt là vùng biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Campuchia, từ lâu đã trở thành "thủ phủ" của tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Tại đây, các mạng lưới tội phạm thu về hàng tỷ đô la từ các khu phức hợp phi pháp, nơi nạn nhân buôn người thường bị cưỡng bức lao động.

Chiến dịch trấn áp mới nhất của Thái Lan nhắm thẳng vào các ông trùm đứng sau những hoạt động này, bao gồm Chen Zhi, tỷ phú người Campuchia gốc Hoa đứng đầu tập đoàn Prince Group, cùng hai công dân Campuchia khác là Kok An và Yim Leak.

Tại cuộc họp báo hôm 3/12, ông Sophon Saraphat, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, cho biết cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản trị giá 10.157 triệu baht (tương đương 318 triệu USD) của các nghi phạm và tòa án hình sự đã phát lệnh bắt giữ 42 cá nhân.

Tính đến nay, 29 nghi phạm đã sa lưới pháp luật. Dù hàng trăm người trong khu vực đã bị bắt giữ vì liên quan đến các trung tâm lừa đảo, đây là một trong những nỗ lực hiếm hoi nhắm vào những kẻ chủ mưu bị nghi ngờ đứng đầu chuỗi lợi nhuận khổng lồ này.

Cơ quan Phòng chống Rửa tiền Thái Lan (Amlo) tuyên bốcác nhà điều tra đã tìm thấy thông tin về mạng lưới lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền có liên quan đến Chen Zhi và các cộng sự.

Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group - tập đoàn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, hiện không rõ tung tích.

Trước đó, ngày 2/12, Amlo thông báo tịch thu khoảng 100 tài sản trị giá 373 triệu baht (11,7 triệu USD) của Chen, bao gồm đất đai, tiền mặt, hàng hóa xa xỉ và trang sức.

Cơ quan cũng tịch thu gần 15 triệu USD tài sản của Kok An và khoảng 290 triệu USD của hai công dân Thái Lan khác nghi liên quan đến đường dây lừa đảo.

Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chen về tội âm mưu gian lận chuyển tiền và rửa tiền, cáo buộc ông trùm chỉ đạo hoạt động của các khu phức hợp lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia.

Trong hai tháng qua, chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore cũng đã phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan đến Prince Group với tổng trị giá gần 500 triệu USD.

Phía Prince Group phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định công ty và cá nhân Chen không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào.

Một nhánh khác của mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến Yim Leak, người được giới chức Thái Lan mô tả là "người thừa kế của một mạng lưới có ảnh hưởng tại Campuchia".

Amlo cho biết Yim Leak đã thực hiện các giao dịch gian lận và chuyển tiền phi pháp. Cơ quan này đã tịch thu các tài khoản giao dịch liên quan đến Yim Leak, bao gồm số cổ phần trị giá 6 tỷ baht (188 triệu USD) tại tập đoàn năng lượng lớn Bangchak Corporation.

Phản hồi về vụ việc, Bangchak tuyên bố hành động của chính quyền chỉ liên quan đến một cổ đông cá nhân và cam kết hợp tác minh bạch, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường và ổn định.

Ngoài ra, chính quyền Thái Lan cũng đã xác định được một nhóm tội phạm hoạt động từ các cơ sở tại Campuchia thuộc về Kok An. Nhóm này bị nghi ngờ sử dụng thu nhập bất hợp pháp để thâu tóm tài sản tại Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Campuchia chưa đưa ra bình luận về việc công dân nước mình bị cáo buộc liên quan đến đường dây lừa đảo quy mô lớn kể trên.

(Theo The Guardian, CNA)