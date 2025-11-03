Ngày 1/11, phóng viên liên hệ với Abu – nhân vật trong đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xúc động trước câu chuyện người đàn ông trẻ dành gần 10 năm chăm sóc 3 cháu mồ côi, yêu thương các cháu như con đẻ của mình.

Đoạn video về Abu do blogger Bo Ge quay vào tháng 6 năm nay. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Cảm phục tấm lòng của Abu, Bo Ge đã giúp thuê cho gia đình anh căn nhà rộng rãi, trả tiền trước 3 năm và hỗ trợ thêm đồ dùng sinh hoạt.

Anh Abu nuôi 3 cháu ruột và 2 con đẻ. Ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười trẻ thơ. Ảnh: 163

Năm 2016, khi vừa tốt nghiệp trung cấp, Abu sống tại Lương Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) nhận tin dữ: chị gái và anh rể qua đời, để lại 3 con nhỏ mới 6, 4 và 2 tuổi. Gia cảnh khó khăn, nhưng anh không ngần ngại nhận nuôi, ở lại quê làm thuê quanh năm để tiện chăm sóc các cháu.

Hai năm sau, Abu kết hôn với một người phụ nữ hiền lành. Dù bị gia đình phản đối, cô vẫn kiên định đến với anh và yêu thương 3 đứa trẻ như con ruột. Giờ đây, vợ chồng họ có thêm 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Ba cháu mồ côi được nhận trợ cấp hơn 1.200 NDT mỗi tháng (hơn 4,4 triệu đồng/người). Cộng thêm thu nhập của vợ chồng Abu – anh làm thợ điện, chị làm nhân viên siêu thị – kinh tế gia đình dần ổn định. Mùa hè vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của blogger, Abu bắt đầu làm nội dung mạng xã hội và bán nông sản trực tuyến.

Trong video, 3 đứa trẻ ngoan ngoãn, biết giúp cậu mợ, tự nấu ăn và chăm sóc nhau. Đứa lớn học giỏi, từng đạt hạng nhất và được cậu thưởng chiếc xe đạp trị giá 700 tệ (hơn 2,5 triệu đồng). “Sau này, con sẽ cố gắng kiếm tiền để phụng dưỡng cậu mợ”, các em nói.

Cháu lớn thi đỗ vào trường THCS với thành tích xuất sắc. Đầu năm học, Abu xin nghỉ nửa ngày để cùng vợ đưa cháu nhập học. Nhìn bóng dáng cháu khuất sau cổng trường, người đàn ông ít nói ấy đứng thật lâu, cho đến khi vợ khẽ nắm tay và nói: “Con đường của các con, chúng ta sẽ luôn cùng đi”.

Người dân trong thôn kể, nhà Abu lúc nào cũng rộn ràng. Năm đứa trẻ ngồi học bài ngoài sân, đứa lớn dạy em học chữ, đứa nhỏ phụ mợ nhặt đậu. Khi hàng xóm biếu giỏ hồng, chúng chọn quả chín nhất mang cho cậu mợ.

Các cháu đã lớn, giúp cậu mợ được nhiều việc. Ảnh: 163

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ Abu học nâng cao tay nghề điện, giúp vợ anh tìm việc ổn định và cử chuyên gia tâm lý đến tư vấn định kỳ cho các cháu. Khi được hỏi về tương lai, Abu chỉ mỉm cười: “Tôi chỉ mong các con lớn lên bình an. Khi đứa út vào đại học, tôi muốn đưa cả nhà lên Bắc Kinh xem lễ thượng cờ".

Suốt gần 1 thập kỷ, người đàn ông ấy hết lòng vì gia đình. Những đêm đưa trẻ đi cấp cứu, những lần từ chối công việc xa nhà, những đồng tiền lẻ tiết kiệm để mua sách cho các con… đã viết nên bài thơ đẹp nhất về tình thân và lòng nhân hậu.

Như lời một cư dân mạng xúc động bình luận: “Anh ấy không chỉ đón nhận 3 đứa trẻ mồ côi, mà còn giữ trong tim ngọn lửa ấm áp nhất của lòng người", thông tin từ 163.