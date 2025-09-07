Chuyện tình chênh lệch 60 tuổi của Kofu và bà Aiko gây chú ý sau khi cả hai tình cờ được phỏng vấn trên phố.

Theo SCMP, bà Aiko có mái tóc ngắn, giọng nói ngọt ngào và gu thời trang trẻ trung. Bà được nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Bà Aiko được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc phỏng vấn, cặp đôi tiết lộ đã hẹn hò hơn 6 tháng, kỷ niệm tình yêu đúng vào ngày Valentine (14/2).

Bà Aiko từng là người làm vườn chuyên nghiệp, sở hữu một vườn bách thảo lớn. Bà trải qua 2 lần hôn nhân, có 2 con (1 trai, 1 gái) và 5 cháu.

Trong khi đó, Kofu là sinh viên năm cuối đang thực tập tại công ty thiết kế sáng tạo. Chàng trai lần đầu gặp bà Aiko khi đến nhà bạn học – cũng là cháu ngoại của bà.

"Tôi nhận ra mình phải lòng cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên", Kofu khẳng định.

Bà Aiko cũng bị chinh phục bởi chàng trai 23 tuổi: “Kofu rất hiền lành, tràn đầy sức sống. Tôi chưa từng gặp người trẻ nào khiến bản thân rung động đến vậy”.

Ban đầu, cả hai đều ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác. Nhưng bước ngoặt đến khi họ cùng cháu gái bà Aiko tới một công viên giải trí chơi.

Sau khi người cháu gái có việc phải về trước, Kofu quyết định tỏ tình với bà Aiko ngay trước tòa lâu đài cổ tích trong công viên.

“Tôi hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc tuyệt vời khi đó”, bà kể.

Kofu và bà Aiko hiện đã chuyển về sống chung. Ảnh: Couple_renai

Kofu và bà Aiko đã về sống chung 1 nhà khi chuyện tình của họ được 2 bên gia đình ủng hộ.

Dù chưa tính chuyện kết hôn, song chàng trai 23 tuổi khẳng định: “Điều hạnh phúc nhất trong ngày của tôi là mở mắt ra đã thấy gương mặt cô ấy”.

Trong khi đó, bà Aiko thừa nhận thấy rất nhớ Kofu mỗi khi anh đi làm. Việc nấu ăn cho bạn trai khiến bà cảm thấy tràn đầy năng lượng trở lại.

“Cậu ấy còn giúp tôi chải răng trước khi đi ngủ”, bà ngượng ngùng tiết lộ.

Ngay sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, mối tình chênh lệch tới 60 tuổi của Kofu và Aiko khiến dư luận dậy sóng.

Một số người thể hiện sự ngưỡng mộ và cho rằng: “Bà Aiko tràn đầy sức sống, giống như một thiếu nữ đang yêu”.

Cũng có ý kiến bày tỏ hoài nghi, cho rằng: “Khoảng cách tuổi tác quá lớn, khó có điểm chung”.