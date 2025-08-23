Theo SCMP, hôm 16/8 vừa qua, đám cưới của cựu CEO, đồng sáng lập Dangdang – một trong những nhà bán lẻ sách trực tuyến đầu tiên và nổi tiếng nhất Trung Quốc – đã diễn ra với chủ đề “Still Believe in Love” (tạm dịch: Vẫn tin vào tình yêu).

Đám cưới diễn ra gần đây của tỷ phú Trung Quốc. Ảnh: Handout

Sự kiện này gây chú ý lớn bởi trước đó, vị tỷ phú 61 tuổi từng trải qua vụ ly hôn ồn ào kéo dài suốt 6 năm với vợ cũ Peggy Yu, bắt đầu từ tháng 12/2018.

Li và Yu vốn là bạn học tại Đại học Bắc Kinh. Họ kết hôn năm 1996 chỉ sau 3 tháng hẹn hò. Ba năm sau, họ cùng nhau sáng lập Dangdang. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm chung sống và làm việc, hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Trong quá trình ly hôn, bà Yu từng công khai cáo buộc chồng ngoại tình, sai phạm tài chính và từng có vụ việc Li bị tố chiếm giữ con dấu công ty. Cuộc chiến pháp lý kéo dài đến tháng 6/2025 mới khép lại.

Kết quả, bà Yu giữ toàn quyền kiểm soát công ty, còn ông Li nhận được một khoản tiền mặt lớn nhưng chi tiết không được tiết lộ.

Ông Li từng khẳng định không muốn tái hôn với những người làm kinh doanh. Ảnh: Handout

Năm 2019, ông Li từng tuyên bố: “Nếu có tái hôn, tôi sẽ không bao giờ chọn một nữ doanh nhân. Tôi chỉ muốn một người thuần khiết, ngọt ngào vì tôi không phải người toan tính và tôi không muốn bản thân bị tổn thương thêm lần nào nữa”.

Duyên phận đã sắp đặt giúp ông gặp lại một người bạn đồng môn khác tại Đại học Bắc Kinh – bà Zhang Danhong.

Bà Zhang là nhà báo kinh tế nổi tiếng, từng giữ chức Phó ban tiếng Trung tại tờ báo Đức Deutsche Welle, đồng thời là tác giả nhiều đầu sách chuyên ngành được đánh giá cao.

Vị tỷ phú khẳng định chuyện tình cảm với Zhang “chỉ bắt đầu sau khi đã ly hôn”, nhằm bác bỏ tin đồn ngoại tình.

Chuyện tình của tỷ phú họ Li và bạn học cũ nhận được nhiều lời chúc phúc. Ảnh: Handout

Trong thiệp mời cưới, cặp đôi viết: “Như hai đoàn tàu từng lỡ nhịp, cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau ở tuổi 60. Chúng tôi vẫn tin vào vẻ đẹp của tình yêu”.

Lễ cưới của Li Guoqing và Zhang Danhong có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh và công nghệ của quốc gia tỷ dân.

Đặc biệt, cặp đôi tuyên bố “không nhận quà hay phong bì”, thay vào đó kêu gọi khách mời quyên góp 500 Nhân dân tệ (hơn 1,8 triệu đồng) để hỗ trợ Trường Tiểu học nông thôn Tianzige và giúp trẻ em khó khăn.

Việc Li Guoqing tái hôn với một người phụ nữ cùng độ tuổi, đi ngược lại định kiến “đàn ông giàu có lớn tuổi thường cưới vợ trẻ”, đã giúp ông nhận về nhiều lời ngợi khen và chúc phúc trên mạng xã hội.

Một bình luận trên mạng viết: “Rất nể Li Guoqing. Với khối tài sản của mình, phần lớn đàn ông sẽ chọn một người phụ nữ trẻ hơn. Nhưng ông ấy lại cưới một người cùng tuổi, hơn nữa lại còn có trình độ”.

Người khác chia sẻ: “Khi đàn ông thành đạt bắt đầu trân trọng trí tuệ của phụ nữ cùng thế hệ, thay vì chạy theo tuổi trẻ; khi hôn nhân trở thành ‘khế ước tâm hồn’ thay vì biểu tượng địa vị, chúng ta mới thấy tình yêu thực sự thoát khỏi định kiến”.