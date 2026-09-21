Chàng trai 9X Ai Tiau Tiêi Ra Lũ (Hồ Quang Tiến) luôn trăn trở với việc gìn giữ "tấm căn cước" văn hóa của đồng bào Bru Vân Kiều giữa dòng chảy hiện đại.

Từ những nhọc nhằn đến hành trình tìm về cội nguồn

Hồ Quang Tiến sinh ra và lớn lên tại buôn Tà Đỗq, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk. Tuổi thơ của anh gắn với nếp sống giản dị của buôn làng và những câu chuyện văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Năm 2011, khi bước chân vào giảng đường dự bị Đại học Tây Nguyên cũng là lúc gia đình Tiến đối diện với biến cố lớn. Mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, còn cha phải làm thợ hồ để xoay xở viện phí.

Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Tiến vừa học vừa làm thêm nhiều công việc như phục vụ quán ăn, hái cà phê thuê để phụ giúp cha mẹ.

Những năm tháng khó khăn ấy rèn cho anh sự kiên trì, nhưng cũng khiến Tiến luôn đau đáu một câu hỏi: Mình là ai và giá trị văn hóa của dân tộc mình đang được gìn giữ như thế nào?

Bước ngoặt đến vào năm 2020, trong một chương trình thiện nguyện tại quê nhà. Khi được hỏi về sự hiểu biết đối với văn hóa Bru Vân Kiều, Tiến bất ngờ nhận ra một điều: anh vẫn luôn tự hào về nguồn cội, nhưng chưa thực sự hiểu sâu sắc những giá trị mà cha ông để lại. Từ đó, Tiến bắt đầu hành trình học lại văn hóa dân tộc mình. Sự dẫn dắt, truyền cảm hứng của Nghệ nhân Ưu tú Kray Sức đã giúp anh có thêm động lực để tìm hiểu cồng chiêng, dân ca và những phong tục truyền thống của người Bru Vân Kiều. Với Tiến, chỉ khi hiểu được cội nguồn, con người mới có thể tự tin gìn giữ và lan tỏa bản sắc của dân tộc mình.

Buôn Tà Đỗq (xã Ea Phê, Đắk Lắk) - nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và hun đúc khát vọng bảo tồn di sản của Hồ Quang Tiến.

“Cội - Nối - Mở” để văn hóa không bị lãng quên