Lâm Thị Hậu duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống Khmer. Ảnh: NVCC

Ký ức từ những buổi theo mẹ đi chùa nghe tiếng nhạc ngũ âm

Lâm Thị Hậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình Khmer bình dị. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của cô đã gắn liền với mái chùa và những lễ hội rộn ràng nơi phum sóc.

Ký ức đầu tiên và sâu đậm nhất về nghệ thuật của Hậu chính là những ngày tháng lẽo đẽo theo gia đình đi xem hội. Trong tiếng nhạc ngũ âm rộn rã, hình ảnh các cô, các chị duyên dáng trong bộ trang phục truyền thống truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cô bé Khmer ngày ấy.

Mái chùa và những lễ hội rộn ràng nơi phum sóc chính là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và những bước múa đầu đời của Lâm Thị Hậu. Trong ảnh: Lâm Thị Hậu (bên phải) trong điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer. Ảnh: NVCC

Được các thầy cô đi trước tận tình truyền dạy những điệu múa đầu tiên, niềm đam mê nghệ thuật trong Hậu cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Cho đến nay, dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, điệu múa Khmer truyền thống vẫn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô gái 30 tuổi.

“Trong tôi, quê hương là nơi gắn bó với tuổi thơ, với những ngôi chùa Khmer, lễ hội truyền thống và giá trị văn hóa mà tôi luôn trân trọng". Lâm Thị Hậu

Năm 2025, khu vực xã Tân Hưng (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cũ) chính thức sáp nhập và đổi tên thành xã Tân Thạnh (TP. Cần Thơ). Sự thay đổi địa giới hành chính và làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ khiến cô không tránh khỏi những trăn trở về việc làm sao để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Không chỉ dạy các động tác múa, Lâm Thị Hậu (áo trắng) còn lồng ghép những câu chuyện kể để các học trò nhỏ hiểu sâu và tự hào hơn về cội nguồn dân tộc. Ảnh: NVCC

Hậu chọn cách hành động: Trở thành viên chức tại Trung tâm dịch vụ Tổng hợp xã Tân Thạnh, đồng thời dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để làm "sứ giả" kết nối văn hóa.

Vượt khó, chọn lối đi

Mong muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, Hậu cùng một số bạn đam mê múa đã thành lập nhóm múa Khmer và xây dựng mô hình cho thuê trang phục truyền thống. Những ngày đầu bắt tay vào làm, cô gái trẻ vấp phải không ít rào cản, mà lớn nhất là bài toán về nguồn vốn.

“Mỗi bộ trang phục Khmer đều được may và đính kết vô cùng công phu, giá trị lại rất cao. Việc tìm kiếm những người trẻ chịu kiên trì theo đuổi đam mê bây giờ cũng không hề dễ dàng”, Hậu trải lòng.

Lâm Thị Hậu trong bộ trang phục truyền thống dân tộc Khmer. Ảnh NVCC

Không nản chí, Hậu chọn cách "lấy ngắn nuôi dài", đi từng bước chậm mà chắc. Cô vừa làm tốt công việc chuyên môn ở cơ quan, vừa chắt chiu từng đồng lương để đầu tư mua sắm trang phục, phụ kiện. Sau mỗi buổi diễn hay mỗi lần cho khách thuê, Hậu lại tỉ mẩn tự tay giặt giũ, phơi phóng, kiểm tra từng đường kim mũi chỉ và sắp xếp cẩn thận để giữ cho những nếp áo luôn đẹp nhất.

Lâm Thị Hậu (ở giữa) cùng nhóm múa biểu diễn tại Lễ Kathina, chùa Bâng Cro Chắp Thmây. Ảnh NVCC

Lan tỏa văn hóa bằng công nghệ

Là một người trẻ nhạy bén, Lâm Thị Hậu không bó buộc không gian truyền dạy của mình trong những buổi gặp gỡ trực tiếp. Cô biến mạng xã hội như Facebook, TikTok thành những giảng đường mở. Lâm Thị Hậu đang sở hữu một số nền tảng mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt theo dõi.

Lâm Thị Hậu cùng các học trò nhỏ của mình. Ảnh NVCC

"Tôi luôn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng, học múa không chỉ là học những động tác đẹp mà còn là học về cội nguồn, về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tôi hy vọng tương lai sẽ có nhiều bạn trẻ đủ đam mê để tiếp tục đứng lớp, trở thành những hạt nhân lan tỏa văn hóa Khmer trong cộng đồng". Lâm Thị Hậu

Sau mỗi buổi dạy múa, Hậu lại tranh thủ ghi hình, cắt dựng các clip ngắn hướng dẫn từng động tác tay, từng bước đi cơ bản để chia sẻ lên mạng. Cô cũng thường xuyên đăng tải các video kể về ý nghĩa của từng loại hoa văn, phụ kiện trên trang phục để du khách thập phương hiểu và trân trọng hơn.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, cô gái Khmer này còn tham gia tích cực vào các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

Hậu luôn nhắn nhủ với các em rằng, học múa không chỉ để biểu diễn những động tác đẹp, mà là cách để tìm về cội nguồn, hiểu về truyền thống và những giá trị tốt đẹp mà cha ông đã vun đắp qua nhiều thế hệ.

Giờ đây, tại thành phố Cần Thơ, điệu múa Khmer vẫn đang được nối dài bởi những con người thầm lặng và nhiệt huyết như Hậu.