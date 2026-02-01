Nhân vật chính trong câu chuyện là Tiểu Dư, 26 tuổi, quê Thạch Trụ (Trùng Khánh). Tháng 11/2025, anh mang theo hơn 1.000 NDT (hơn 3,7 triệu đồng) lên Hàng Châu tìm việc nhưng không thành công, trang QQ đưa tin. Khi tiền bạc cạn kiệt và Tết cận kề, việc về nhà đã trở thành bài toán nan giải đối với anh.

Không vay mượn, cũng không chọn ăn Tết xa nhà, Tiểu Dư đưa ra quyết định táo bạo: đi bộ từ Tiêu Sơn (Hàng Châu) vào ngày 5/12/2025 về quê. Mục tiêu của anh không chỉ là về nhà, mà còn là thử thách bản thân, chứng minh mình có thể theo đuổi một việc đến cùng.

Suốt chặng đường, cuộc sống của Tiểu Dư vô cùng khắc nghiệt. Có ngày anh chỉ ăn một bữa, ngủ trong lều, hơn 50 ngày chỉ tắm vỏn vẹn 4 lần. Ba đôi giày lần lượt hỏng vì quãng đường dài và địa hình phức tạp. Ban đầu anh còn đi lạc vào nhiều lối nhỏ hoang vắng, sau đó anh chuyển sang men theo quốc lộ để tiếp tục hành trình.

Anh đã hỏng 3 đôi giày khi đi bộ về quê. Ảnh: QQ

Bước ngoặt đến khi Tiểu Dư vừa đi vừa quay video, chia sẻ hành trình về quê lên mạng xã hội. Từ tài khoản không người theo dõi, anh dần thu hút hơn 5.000 người quan tâm, livestream có thời điểm lên tới 600 người xem. Nhờ mọi người ủng hộ, anh có số tiền khoảng 2.000-3.000 NDT (7,4 - 11,2 triệu đồng), đủ duy trì hành trình.

Trên đường đi, Tiểu Dư cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Có người mời anh về nhà ăn cơm, nghỉ lại, có người tiếp đãi nồng hậu như người thân, giúp hành trình của anh bớt cô độc.

Tính đến ngày 28/1, Tiểu Dư đi bộ được 53 ngày và đã đến Lợi Xuyên (Hồ Bắc), chỉ còn cách quê nhà khoảng 120km (khoảng 4-5 ngày đi bộ tiếp theo)

Quan trọng hơn cả, Tiểu Dư cho biết, hành trình này giúp anh tìm lại sự tự tin. Sau Tết, anh dự định tiếp tục đi bộ xuyên Trung Quốc, hướng tới mục tiêu 10.000km và phát triển kênh cá nhân để tự trang trải chi phí.

Từ một chuyến đi bất đắc dĩ để tiết kiệm tiền vé tàu, hành trình của Tiểu Dư đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực và khả năng của người trẻ trước nghịch cảnh.