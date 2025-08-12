Đều đặn khoảng 2 tháng nay, cứ 14h, Lê Quốc (ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang) lại vào bếp, tự tay nấu nướng loạt món ăn để chiêu đãi những người thợ xây đang giúp anh hoàn thiện căn nhà mới.

Dù chỉ là bữa phụ ăn vào buổi xế chiều nhưng mỗi món đều được Quốc chế biến tỉ mỉ, cầu kỳ bằng những nguyên liệu từ dân dã đến chất lượng như mì Quảng, phở bò, bún hải sản, bánh tằm tôm thịt…

Thậm chí, có nhiều bữa, anh còn sử dụng cả mực ống, cua, tôm hùm… để nấu ăn, bày biện thịnh soạn không kém gì thực đơn nhà hàng hay mâm cỗ.

Video chàng trai miền Tây nấu món hủ tiếu đầy ắp tôm thịt để chiêu đãi thợ xây

Chia sẻ với PV VietNamNet, Quốc cho biết, gia đình anh bắt đầu xây nhà mới từ giữa tháng 6. Tùy từng giai đoạn thi công mà mỗi ngày sẽ có khoảng 6-16 người thợ làm việc tại đây.

“Buổi trưa, các cô, chú thợ xây sẽ chủ động, tự túc việc ăn uống. Còn chiều, mình sẽ vào bếp nấu bữa phụ để mọi người ăn thêm”, Quốc nói.

Chàng trai trẻ cho hay, vì từng có thời gian làm công việc phụ hồ nên anh thấu hiểu được sự cực nhọc, vất vả của những người thợ. Anh mong muốn có thể làm gì đó để đãi ngộ họ tốt hơn nên nảy ra ý tưởng nấu ăn, tiếp sức cho các cô, chú.

Thay vì đãi cơm nhà đơn giản, Quốc quyết định nấu các món ngon từ nguồn nguyên liệu chất lượng để tiếp sức cho các cô, chú thợ xây

Buổi sáng, Quốc sẽ tranh thủ đi chợ, mua nguyên liệu tươi sống rồi sơ chế sẵn. Đến chiều, khoảng 14h-14h30, anh vào bếp, tự tay chế biến món ăn.

Ngoài các món được vợ hỗ trợ lên thực đơn, Quốc còn nấu theo gợi ý từ các cô, chú thợ xây. Họ muốn ăn món gì, anh sẽ nấu món đó, không trùng lặp ngày nào.

Chàng trai trẻ cho hay, từ nhỏ đã sống tự lập, quen với việc nấu nướng nên anh có thể thuộc lòng cách chế biến nhiều món và không gặp khó trong việc vào bếp.

Từ phở bò, bún Thái hải sản, mì Quảng, bún măng vịt, bánh tằm tôm thịt, bánh mì xíu mại cho đến vịt nướng lá mắc mật, mì xào hải sản, súp cua…, anh đều nấu thuần thục, tự tin.

Thậm chí, một số món, chàng trai miền Tây còn sử dụng nguyên liệu chất lượng để chế biến như cua gạch Cà Mau, tôm hùm, mực ống. Đây đều là những loại hải sản bổ dưỡng, có giá thành cao.

Từ món đơn giản đến món phức tạp, Quốc đều chế biến thành thạo và bày biện đẹp mắt

Anh khẳng định việc nấu ăn xuất phát từ cái tâm và không quá đặt nặng về vấn đề chi phí.

Anh mong muốn những bữa phụ đầy đủ dinh dưỡng không chỉ giúp những người thợ có thêm năng lượng làm việc, mà còn gửi gắm lời cảm ơn, động viên tới họ vì không quản ngại khó khăn để bám nghề, làm đẹp các công trình.

Món bún ăn cùng nguyên liệu đắt đỏ là cua hoàng đế mà Quốc nấu chiêu đãi thợ xây

Quốc cho hay, để món ăn đảm bảo chất lượng lẫn hương vị, tùy từng món sẽ có cách phục vụ riêng. Với các món có nước, anh mang bếp gas hâm nóng tại chỗ và đựng trong tô bằng sứ.

Còn các món khô được đóng gọn gàng trong hộp giấy, vừa dễ sử dụng, vừa thuận tiện thu dọn sau khi ăn.

Những bữa ăn mà Quốc chiêu đãi thợ xây không chỉ hài hoà từ thị giác đến vị giác mà còn đảm bảo đủ dinh dưỡng

Ngoài các món quen thuộc với người miền Tây, anh cũng trổ tài chế biến nhiều món mới hoặc món ngon ở miền Trung, miền Bắc, có hương vị hấp dẫn. Mỗi món, anh cố gắng tìm mua đầy đủ nguyên liệu, nấu chuẩn 80-90% so với phiên bản gốc.

“Các cô, chú thợ xây khi được thưởng thức bữa phụ đều cảm thấy phấn khởi, thoải mái. Họ còn nói vui, khen món tôi nấu ngon hơn ở nhà. Thậm chí, có cô chú đùa rằng, nếu đi làm chỗ khác sẽ nhớ món tôi nấu lắm”, Quốc chia sẻ.

Không chỉ chiêu đãi bữa phụ, chàng trai trẻ cũng chu đáo chuẩn bị cả nước uống giải khát hoặc thỉnh thoảng mời những người thợ bữa sáng đơn giản như bánh mì.

Nếu hôm nào bận việc, anh sẽ nhờ người nhà mua một số món ngon ở địa phương để chiêu đãi họ.

Ảnh, video: Lê Quốc