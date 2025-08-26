Vượt qua thử thách “rước nàng về dinh”

Đoạn video ghi lại màn thử thách đón cô dâu Việt của chú rể Scotland đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Đăng tải trên TikTok, video nhanh chóng đạt gần 100.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt “thả tim”.

Video chú rể Tây thực hiện màn thử thách đón dâu. Nguồn: Truyền Hay Dẫn Cưới

Trong video, chú rể phải vượt qua thử thách đọc tiếng Việt theo yêu cầu của MC dẫn cưới mới có thể “rước nàng về dinh”. Những tấm bảng MC đưa ra có nội dung từ ngắn đến dài, như: “Hoa sen”; “áo dài”; “nón lá”; “cô dâu – chú rể”...

Đặc biệt, tấm bảng cuối cùng có dòng chữ dài: “Con chào ba mẹ vợ. Cho con xin được cưới em Thảo, con hứa sẽ yêu thương em Thảo suốt đời. Thảo ơi, anh yêu em”.

Chú rể đọc trôi chảy và đầy tình cảm, khiến quan viên hai họ cười thích thú và vỗ tay cổ vũ. Anh thuận lợi vượt qua thử thách, chính thức “rước nàng về dinh”.

Dưới video, nhiều người dùng mạng để lại bình luận thú vị: “Thử thách dễ thương và mang đậm nét văn hóa Việt”; “Thấy đàng trai mặc áo dài Việt là biết họ rất tôn trọng văn hóa nước mình”...

Chú rể Tây hào hứng thực hiện thử thách

Chú rể trong video là Kieran Reiss Delaney (SN 1984, Scotland), còn cô dâu là Nguyễn Thị Hương Thảo (SN 1995, Hà Nội). Hiện cả hai sống tại TPHCM và cùng làm trong ngành giáo dục.

Thảo chia sẻ với VietNamNet rằng, đám cưới của cô được tổ chức vào ngày 1/8. Màn thử thách đọc tiếng Việt là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô trong ngày vui.

Nhà trai sang Việt Nam dự cưới có cả bố mẹ và người thân của chú rể. Để giao tiếp thuận lợi, Thảo thuê một MC song ngữ dẫn chương trình.

Theo cô, màn thử thách không chỉ tạo không khí sôi động mà còn giúp chú rể có cơ hội thể hiện sự tôn trọng và hiểu biết về văn hóa Việt. Thảo biết chồng có chút "vốn liếng" tiếng Việt nên tự tin để anh tham gia thử thách này.

Màn thử thách khiến bầu không khí đám cưới thêm sôi động và gần gũi

“Mỗi dòng chữ đưa ra đều là ngẫu nhiên, chú rể phải đọc mà không có sự chuẩn bị trước. Anh ấy đã hoàn thành thử thách theo cách rất dễ thương và thuyết phục.

Khoảnh khắc đó, quan viên hai họ cười nghiêng ngả, một số người bất ngờ về khả năng đọc và nói tiếng Việt của anh.

Tôi nghĩ, màn thử thách dễ thương phần nào giúp xóa tan sự khác biệt về văn hóa, tạo không khí gần gũi, thân mật giữa đôi bên”, Hương Thảo chia sẻ.

Nhà trai bất ngờ về đám cưới Việt

Kieran lần đầu đến Việt Nam du lịch rồi nảy ý định gắn bó lâu dài vì cảm giác thân thuộc. Năm 2020, anh quay lại Việt Nam và sinh sống tại đây cho đến nay.

Cặp đôi có gần 2 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà

“Anh ấy sống ở Việt Nam 5 năm nhưng mới học tiếng Việt được 1 năm. Hiện tại, anh có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt”, Hương Thảo chia sẻ.

Cặp đôi quen nhau dịp Tết 2024 qua mạng xã hội. Sau vài ngày trò chuyện, họ phát hiện cùng làm tại một công ty.

“Lần đầu gặp ở một quán mì Nhật tại TPHCM, chúng tôi nói chuyện đến khi quán đóng cửa. Vì thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, chúng tôi cứ thế gắn bó”, Thảo nói.

Ngày 20/10/2024, Kieran cầu hôn Thảo tại một tòa nhà cao tầng ở trung tâm TPHCM. Hôm đó, Kieran bày tỏ rất nhiều nhưng điều đọng lại trong Thảo là cảm giác an toàn mà anh mang lại. Cô nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn.

Tình yêu của họ được cả hai bên gia đình ủng hộ. Bố mẹ Thảo tôn trọng lựa chọn của con gái, còn bố mẹ Kieran chỉ nói một câu: “Chỉ cần con hạnh phúc là đủ”.

Nhà trai ngỡ ngàng về phong tục cưới của người Việt

Lần đầu tiên đến Việt Nam, gia đình Kieran được giới thiệu chi tiết về phong tục cưới truyền thống. Họ hào hứng mặc áo dài, tham gia các nghi thức và bày tỏ sự thích thú với không khí lễ cưới.

Thảo thừa nhận, ban đầu nhà trai có phần bối rối trước phong tục cưới của Việt Nam nhưng khi được giải thích rõ, họ lại thấy đám cưới của người Việt quá thú vị.

“Chồng tôi nói rằng, ở Scotland, đàn ông thường mặc váy trong đám cưới nên việc mặc áo dài với anh ấy là một phiên bản nâng cấp.

Nhà chồng tôi thì tò mò với mâm cỗ cưới. Ban đầu, mọi người không biết tên và hương vị của từng món nhưng khi đã thử thì ai cũng thích và ăn nhiệt tình. Em chồng tôi nói ‘miễn món ăn được làm từ gà là em thích’.

Điều khiến họ bất ngờ nhất là món ăn cứ lên mãi không ngừng”, Hương Thảo kể lại.

Thảo hạnh phúc vì có đám cưới trọn vẹn

Đám cưới khép lại trong bầu không khí ấm áp, đầy ắp niềm vui và lời chúc phúc. Với Thảo, đó không chỉ là một ngày trọng đại, mà còn là kỷ niệm đáng nhớ về sự giao hòa văn hóa và tình yêu chân thành.

Ảnh: NVCC