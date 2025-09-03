Bỏ phố về quê

7h sáng, Phạm Nhuận Đạt (SN 1997, Vĩnh Long) ra khu vườn xanh mát sau nhà tưới hoa, nhổ cỏ, chăm cà tím, bầu hồ lô, mướp hương… treo lúc lỉu. Sau khi thu hoạch rau củ, Đạt lại tiếp tục công việc hoàn thiện “khu vườn trong mơ” của mình.

Nhìn khu vườn đầy ắp hoa tươi và rau sạch, ít ai ngờ Đạt mới bắt tay làm từ tháng 6 vừa qua. Vốn đam mê xê dịch, tự nhận mình là “cái chân hay đi”, Đạt từng rời quê lên TPHCM mưu sinh từ năm 16 tuổi.

Một góc khu vườn của Đạt

Ở TPHCM, Đạt làm nhân viên bán hàng, rồi thiết kế nội thất. Công việc ổn định, cuộc sống tạm đủ đầy, cho đến khi một biến cố ập đến khiến anh cảm thấy chênh vênh, vô định.

Đạt kể: “Cuộc sống thay đổi đột ngột khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi quyết định bỏ phố về quê, về bên gia đình để cân bằng lại cảm xúc cũng như cuộc sống của mình.

Tôi rất thích làm vườn. Những năm tháng còn làm việc ở TPHCM, tôi luôn có dự định sau này sẽ về quê tìm nơi thích hợp để tạo dựng khu vườn xanh mát.

Khu bếp với căn nhà mái lá, tường gạch nằm giữa những gốc hoa tươi

Khi về quê, có nhiều thời gian nhàn rỗi, tôi bắt tay vào cải tạo mảnh đất khoảng 300m² ở sau nhà thành khu vườn theo ý tưởng của riêng mình”.

Vì mảnh đất bị bỏ hoang lâu năm, cỏ dại mọc um tùm, Đạt thuê máy phát cỏ, san lại mặt bằng. Nhờ kinh nghiệm thiết kế, anh tự phác thảo, chia vườn thành 4 khu: Bếp chính, bếp nướng ngoài trời, khu rau xanh và hồ cá.

Hồ cá cảnh diện tích lớn tạo cho không gian thêm xanh, mát mẻ

Trước hiên bếp, Đạt trồng đủ loại rau củ như bầu, mướp, bí xanh, cà tím, cải, ớt, rau muống… Dọc hai bên lối đi lát gạch, anh điểm xuyết thêm hoa hồng leo, bụp Thái, hoa trang, sen, mười giờ, tường vy, cánh bướm...

Cuối vườn là hồ cá cảnh rộng 20m², bên trên phủ giàn mướp hương, bầu hồ lô sai trái. Đối diện ao cá, anh dựng sảnh ngồi để uống trà, cắm trại cùng gia đình và bạn bè. Ngoài ra, vườn còn có xoài, ổi, nhãn, hồng xiêm, chanh dây…

Nam thanh niên gần như dành hết thời gian cho khu vườn

Triệt tiêu năng lượng xấu

Đến nay, Đạt mới cải tạo khoảng 200/300m² đất. Anh đặt mục tiêu biến toàn bộ diện tích đất này thành khu vườn nhiệt đới, trồng thêm rau sạch, cỏ nhung và nuôi gà lấy trứng.

Suốt mấy tháng qua, ngày nào Đạt cũng bắt đầu công việc từ 7h sáng đến chiều muộn. Dù vậy, công việc không khiến nam thanh niên mệt mỏi. Ngược lại, Đạt nhận về nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Những lúc mệt mỏi, Đạt ra vườn tìm không gian thư giãn

Đạt tâm sự: “Một mình quản lý, chăm sóc khu vườn, nếu nói là không cực khổ thì không đúng. Tuy nhiên, được làm việc đúng đam mê của mình là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Chứng kiến hoa trái trong vườn do chính tay mình gieo trồng lớn lên từng ngày tôi có cảm giác được tận hưởng thành quả lao động. Hơn thế, khu vườn còn là nơi để tôi triệt tiêu những năng lượng tiêu cực của bản thân.

Mỗi khi có năng lượng tiêu cực, nhớ đến những chuyện buồn là tôi bật dậy ra vườn chăm hoa, rau, trái… Khi hòa mình vào hoa cỏ, tôi quên đi những áp lực, muộn phiền cuộc sống nên thấy rất nhẹ nhõm, vui tươi”.

Đạt tận hưởng thành quả lao động bằng cách thu hoạch rau trái

Nhờ vườn xanh, cuộc sống của Đạt trở nên bình dị và thư thái hơn. Gia đình, hàng xóm ai cũng thích. Hầu như ngày nào cũng có người ghé tham quan, được Đạt tặng rau, quả mang về.

Hình ảnh về khu vườn của Đạt xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người dùng mạng tỏ ra thích thú. Một số người còn hỏi địa chỉ để đến thăm. Số khác lại nhắn tin, gọi điện nhờ Đạt chia sẻ bí quyết làm vườn, chăm sóc cây trái.

Khách đến thăm vườn được Đạt tặng rau củ sạch "ăn lấy thảo"

"Với tôi, khu vườn mang lại nhiều giá trị về tinh thần. Từ ngày có khu vườn, mỗi ngày của tôi đều trôi qua rất nhẹ nhàng, bình dị. Tôi cũng rất vui và bất ngờ khi khu vườn của mình được mọi người chú ý, yêu thích”, Đạt chia sẻ thêm.

Ảnh: Nhân vật cung cấp