Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường EU trong 7 tháng đầu năm giai đoạn 2022-2026 ghi nhận mức tăng trưởng bình quân 29,4%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 343,3 triệu USD, chiếm 7,2% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

Hiện Việt Nam giữ vị trí nguồn cung ngoại khối thứ 23 đối với rau, hoa, củ, quả và các sản phẩm chế biến cho EU trong nửa đầu năm 2026, với mức tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn 2022-2026, chanh leo là mặt hàng đóng góp kim ngạch lớn hàng đầu, chiếm khoảng 31,89-33,85% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu chanh leo thu về hơn 116 triệu USD, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022-2026 đạt 40%.

Các mặt hàng khác như xoài đạt gần 41,2 triệu USD, dừa đạt gần 35,7 triệu USD, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2022-2026 lần lượt là 34,4% và 51,3%. Ngoài ra, các sản phẩm như dứa, thanh long, chanh tiếp tục duy trì kim ngạch xuất khẩu khả quan, tăng trưởng theo từng năm.

Chanh leo đang mang lại doanh thu cao cho doanh nghiệp Việt tại EU. Ảnh: Thu Hà

Đáng chú ý, dâu tây đang trở thành sản phẩm mới được ưa chuộng tại EU, đạt 4,8 triệu USD, chiếm khoảng 1,4% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường này.

Số liệu về cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang EU trong 7 tháng đầu năm 2026 cũng thể hiện rõ sự chuyển dịch theo hướng chuyên sâu, tập trung vào các cửa ngõ phân phối lớn và mở rộng sang nhóm hàng chế biến.

Trong đó, Hà Lan tiếp tục là thị trường dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam, đạt xấp xỉ 134,8 triệu USD trong 7 tháng đầu năm 2026, tỷ trọng chiếm 39,27% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU.

Hà Lan cũng đóng vai trò là "cảng trung chuyển" (hub) logistics lớn nhất. Nông sản Việt Nam cập cảng Rotterdam sau đó được phân phối tiếp sang Đức, Bỉ, Pháp và các nước Bắc Âu.

Tiếp theo là thị trường Đức với kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 68,9 triệu USD, tỷ trọng chiếm 20,07% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU. Đức có nhu cầu rất lớn đối với trái cây nhiệt đới, nước ép trái cây đóng chai và các loại rau củ chế biến/sấy khô.

Trong khi đó, Pháp có nhu cầu đối với các mặt hàng trái cây tươi cao cấp như thanh long, chanh leo, xoài để phục vụ cộng đồng người châu Á và người tiêu dùng nội địa, trong khi Bỉ đóng vai trò hỗ trợ logistics cùng với Hà Lan. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Pháp và Bỉ đạt lần lượt 36,36 triệu USD và trên 10 triệu USD.

Với các thị trường khác như Italia, Tây Ban Nha, Ba Lan đều chiếm tỷ trọng thấp nhưng tốc độ xuất khẩu tăng trưởng ổn định. Các thị trường này có nhu cầu đối với nguyên liệu rau quả chế biến dùng trong công nghiệp thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đánh giá, hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đang mang lại lợi thế lớn về thuế, giúp rau quả Việt Nam cạnh tranh tốt hơn về giá so với các đối thủ từ Nam Mỹ và châu Phi.

Cùng với đó, việc đầu tư công nghệ bảo quản và chế biến sâu như sản xuất nước ép, sấy khô giúp doanh nghiệp giảm áp lực trong quá trình vận chuyển đường dài. Nhờ vậy, bên cạnh các loại trái cây tươi như thanh long, xoài, chanh leo, dừa, nhóm rau quả chế biến và gia vị cũng có thêm dư địa mở rộng xuất khẩu sang EU.

Tuy nhiên, ông Mười cũng chỉ ra hai thách thức lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt.

Thứ nhất, EU đang tăng tần suất kiểm tra và siết chặt quy định về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật (MRLs) đối với nông sản tươi, đặc biệt là thanh long.

Thứ hai, với những mặt hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm giải trình theo quy định.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng chặt chẽ, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật quy định của EU, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng và hoàn thiện hồ sơ truy xuất nguồn gốc để duy trì và mở rộng thị trường.