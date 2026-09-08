Chi cục Thuế Thương mại điện tử (Cục Thuế) vừa có văn bản đề nghị các tổ chức quản lý sàn giao dịch thương mại điện tử, nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Theo Chi cục này, ngày 6/8/2026, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Nội dung này dự kiến được đưa vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế TNCN, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến vào tháng 10 tới.

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi quy định, cơ quan thuế đề nghị các sàn và nền tảng số hướng dẫn hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tạm nộp thuế TNCN theo phương pháp đơn giản, tức thuế suất nhân với doanh thu, theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP.

Trong thời gian chờ đề xuất nâng mức doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vẫn phải tạm nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo quy định, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế TNCN theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN theo tháng hoặc quý, trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Số thuế TNCN tạm nộp được xác định theo công thức: Doanh thu tính thuế của tháng hoặc quý x thuế suất.

Trong đó, doanh thu tính thuế là doanh thu phát sinh trong kỳ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thuế suất được áp dụng theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định về quản lý thuế. Kết thúc năm tính thuế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định.

Với hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động tại nhiều địa điểm, doanh thu và thuế giá trị gia tăng được kê khai, nộp theo từng địa điểm kinh doanh. Riêng thuế TNCN được nộp tại trụ sở chính.

Đối với quyết toán thuế cuối năm, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN phải nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ quyết toán thuế.

Nếu số thuế TNCN đã tạm nộp thấp hơn số thuế phải nộp khi quyết toán, hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp bổ sung phần chênh lệch. Khoản thuế nộp bổ sung này không phải tính tiền chậm nộp.

Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán, phần thuế nộp thừa sẽ được xử lý theo quy định.