Trong hai ngày 29-30/10, Sun Property (thành viên Sun Group) liên tiếp được vinh danh “Nhà phát triển BĐS tiêu biểu Việt Nam”, cùng 3 dự án nổi bật trải dài ba miền: Sun Urban City, Charmora City và Blanca City.

Đại diện Sun Property nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2026”. Ảnh: Ánh Dương.

Tại Hội nghị đầu tư “Kiến tạo chất lượng sống” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức ngày 29/10, Sun Property - nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group đã được trao danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2026” với 2 dự án là Sun Urban City (Hà Nam, Ninh Bình) - “Dự án bất động sản Xanh tiêu biểu” và Charmora City (Nha Trang, Khánh Hòa) - “Dự án bất động sản Wellness tiêu biểu”.

Tiếp đó, chiều 30/10, tại Diễn đàn Phát triển chuỗi giá trị BĐS Việt Nam (Vietnam Property Value Chain 2026) với chủ đề “Dịch chuyển giá trị”, do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam tổ chức, Sun Property tiếp tục nhận danh hiệu “Nhà kiến tạo BĐS cao cấp tiêu biểu”. Đáng chú ý, Charmora City một lần nữa được xướng tên ở hạng mục “Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái tiêu biểu”, trong khi khu đô thị Blanca City (Vũng Tàu, TP.HCM) nhận giải “Khu nghỉ dưỡng kiến tạo điểm đến tiêu biểu”.

Đại diện Sun Property nhận danh hiệu “Nhà kiến tạo BĐS cao cấp tiêu biểu”. Ảnh: Ánh Dương.

Charmora City hai lần được xướng tên

Việc “thành phố đảo quốc tế” Charmora City liên tiếp được vinh danh tại hai sự kiện, với hai hạng mục đề cao yếu tố “chữa lành”, đã chứng minh giá trị của một mô hình đô thị hiện đại - nơi quy hoạch sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe được tích hợp.

Nếu danh hiệu “Dự án bất động sản Wellness tiêu biểu” nhấn mạnh định hướng đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống thường nhật, thì giải thưởng “Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái tiêu biểu” khẳng định giá trị vượt trội của dự án về quy hoạch, cảnh quan và hệ sinh thái nghỉ dưỡng.

Tọa lạc tại Nam Nha Trang, kế cận Trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, Charmora City được Sun Property phát triển trên quy mô 227 ha. Dự án được quy hoạch với ba hòn đảo chức năng biệt lập, gồm Capital Island - đảo Hành chính, Festival Island - đảo Lễ hội và Elite Island - đảo An cư. Được bao bọc bởi hai dòng sông Quán Trường và sông Tắc, dự án sở hữu khoảng 60 ha mặt nước nội khu cùng 31,45 ha công viên cây xanh.

Phối cảnh dự án Charmora City với quy hoạch ba đảo chức năng biệt lập. Ảnh minh họa: Sun Property.

Tại đảo Lễ hội, hồ cảnh quan rộng 7,3 ha được định hướng trở thành tâm điểm của các hoạt động lễ hội, với sân khấu pháo hoa nước, trình diễn 3D mapping, nhạc nước, biểu diễn Jetski, flyboard cùng chợ đêm VUI-Fest.

Nếu cảnh quan và hệ tiện ích giải trí tạo nên diện mạo của một đô thị nghỉ dưỡng, thì nguồn khoáng nóng thiên nhiên lại là điểm nhấn định hình bản sắc Wellness và vị thế thượng lưu tại hai đảo Lễ hội (Festival Island) và An cư (Elite Island). Đặc quyền này được bổ trợ bởi tổ hợp Clubhouse Onsen ven sông quy mô 3.000 m², dự kiến tích hợp bể khoáng nóng, khu xông hơi và spa trị liệu tiêu chuẩn Nhật Bản, cùng hệ thống công viên onsen và công viên nghỉ dưỡng ven sông.

Từ đô thị xanh đến nghỉ dưỡng: Dấu ấn hệ sinh thái Sun Property

Bên cạnh Charmora City, hai dự án Sun Urban City và Blanca City cũng được vinh danh tại các hạng mục danh giá, phản ánh những hướng phát triển đa dạng trong danh mục bất động sản cao cấp của Sun Property.

Với Sun Urban City, danh hiệu “Dự án bất động sản Xanh tiêu biểu” ghi nhận định hướng đưa không gian xanh và mặt nước trở thành cấu phần quan trọng trong quy hoạch đô thị. Trên quy mô 420 ha, chủ đầu tư dành tới 200 ha cho cây xanh, cảnh quan và mặt nước, mật độ xây dựng chỉ chiếm khoảng 18%. Thay vì tập trung vào số lượng căn hộ, dự án chú trọng tổ chức các công viên chủ đề, cảnh quan mặt nước và không gian sinh hoạt ngoài trời, tạo nên sự kết nối giữa thiên nhiên với đời sống cư dân.

Không gian xanh và mặt nước là cấu phần quan trọng trong quy hoạch Sun Urban City. Ảnh: Ánh Dương.

Trong khi đó, tại Đông Nam TP. HCM, “đô thị giải trí biển” Blanca City được vinh danh ở hạng mục “Khu nghỉ dưỡng kiến tạo điểm đến tiêu biểu”. Sở hữu quy mô 96,7 ha, dự án ôm trọn 1 km bãi biển riêng cùng hệ sinh thái tiện ích “all in one”. Tâm điểm là công viên nước Sun World Vung Tau 15 ha, quy tụ 100 làn trượt tốc độ cao cùng bể tạo sóng 6.000 m2 lớn nhất hệ thống. Cộng hưởng với trung tâm thương mại mặt biển, chuỗi công viên cảnh quan và kinh tế đêm sôi động, dự án góp phần nâng tầm đô thị biển Vũng Tàu thành điểm đến đẳng cấp quốc tế với đa dạng trải nghiệm quanh năm.

Bầu không khí sôi động tại “đô thị giải trí biển” Blanca City. Ảnh: Sun Property.

“Thương hiệu Sun Property và các dự án tiêu biểu được vinh danh đã minh chứng cho năng lực kiến tạo các công trình đậm dấu ấn, góp phần định hình diện mạo đô thị và du lịch tại những điểm đến giàu tiềm năng, tiếp tục khẳng định triết lý “làm đẹp những vùng đất” của Tập đoàn Sun Group”, đại diện Sun Property chia sẻ.

(Nguồn: Sun Property)