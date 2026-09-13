Ngày 13/9, ông Nguyễn Ngọc Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, cho biết địa phương đã ra quyết định xử phạt H.N.M. (trú khu An Sơn) 35 triệu đồng do tự ý chặt hạ cây xanh khi chưa được cấp phép.

Trước đó, M. đăng hai video lên TikTok, ghi lại cảnh chặt, đẽo quanh gốc một cây thông ba lá cao khoảng 5m, đường kính thân khoảng 35cm. Các video thu hút hơn 300.000 lượt thích.

Trong video, M. dùng dụng cụ đẽo quanh gốc cây và hướng dẫn cách tác động để cây chết khô. Sau đó, anh này dùng máy cưa hạ cây, lấy gỗ và cho biết cây thông có tuổi đời vài chục năm, được dùng để đóng bàn ghế.

Hình ảnh thanh niên khoe trên TikTok ghi lại cảnh chặt hạ cây thông. Ảnh: Cắt từ video

Phát hiện các video, ngày 7/9, cơ quan chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt mời M. lên làm việc, sau đó lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo ông Hậu, cây thông bị chặt nằm trong khuôn viên nhà dân, không thuộc đất rừng và không phải cây lâm nghiệp. Tuy nhiên, do nằm trong khu vực nội ô, việc chặt hạ cây phải tuân thủ quy định về quản lý cây xanh đô thị.

Đây là một trong những trường hợp mới được địa phương xử lý. Chính quyền phường lưu ý, người dân có nhu cầu chặt hạ cây xanh, kể cả trong mùa mưa bão, phải thông báo cho địa phương để kiểm tra, đánh giá tình trạng cây.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, các cơ quan liên quan, trong đó có lực lượng kiểm lâm, sẽ kiểm tra, xác định tình trạng cây trước khi xem xét việc chặt hạ theo quy định.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý chặt hạ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.