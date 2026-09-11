Ngày 11/9, ông Hoàng Viết Cát - Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng cho biết, một cây tung hơn 100 năm tuổi vừa bị bật gốc ở buôn Cuôr Đăng B.

Cụ thể, tối 10/9, cây tung có đường kính gốc khoảng 5m, cao hơn 15m bất ngờ đổ, đè vào nhiều cây xanh xung quanh. Bộ rễ đồ sộ của cổ thụ lộ ra.

Theo ông Y Nhân Niê, Trưởng buôn Cuôr Đăng B, nguyên nhân cây đổ có thể là do những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nền đất mềm. Cây tung đã gắn bó với buôn làng hơn một thế kỷ nên việc cây đổ khiến nhiều người tiếc nuối.

Chị H' Djuang Niê (buôn Cuôr Đăng B) cho biết, cây tung này đã gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ người dân tại đây.

“Cây tung như nhân chứng lịch sử ghi dấu bao đổi thay, thăng trầm của buôn làng. Mỗi lần đi xa trở về, tôi chỉ cần nhìn thấy bóng cây từ xa là biết đã đến nhà, cảm giác rất thân thuộc và bình yên. Nay cây không còn nữa, tôi và bà con đều hụt hẫng, bởi nó không chỉ là một cây xanh mà còn là một phần ký ức của buôn làng”, chị H' Djuang Niê chia sẻ.

Hình ảnh cây tung bật gốc:

Cây có tuổi đời hơn 100 năm. Ảnh: Hải Dương

Cây tung có đường kính gốc khoảng 5m. Ảnh: Hải Dương

Người dân đang dọn dẹp hiện trường. Ảnh: Hải Dương