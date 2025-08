Hai tháng qua, thị giá cổ phiếu SHB bật tăng với thanh khoản dẫn đầu thị trường, hấp dẫn dòng vốn ngoại. Nhiều năm, SHB chi trả cổ tức đều đặn tỷ lệ 10-18%.

Ngày 31/7 đánh dấu phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp trong tuần của cổ phiếu SHB, đưa thị giá lên mức 17.200 đồng/cổ phiếu, chính thức vượt đỉnh tháng 6/2021. Tính từ đầu năm, thị giá cổ phiếu SHB đã tăng hơn 90%.

Cổ phiếu SHB kết thúc phiên giao dịch tháng 7 với thanh khoản 181 triệu đơn vị, dư mua hơn 9 triệu cổ phiếu. Từ đầu tháng, SHB ghi nhận nhiều phiên giao dịch trên 100 triệu cổ phiếu, dẫn đầu nhóm VN30 và ngành ngân hàng. Đặc biệt, ngày 7/7, SHB ghi nhận phiên giao dịch kỷ lục gần 250 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu SHB nhận được sự thu hút của khối ngoại với khối lượng mua ròng hơn 100 triệu cổ phiếu SHB trong tháng.

Diễn biến cổ phiếu SHB tích cực bất chấp những biến động giằng co của thị trường chứng khoán Việt Nam, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng này.

Diễn biến cổ phiếu SHB hơn 2 năm qua. Nguồn: SHB

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận SHB tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, dự kiến thực hiện trong quý III/2025. Trước đó, SHB đã hoàn tất thanh toán cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Theo đó, tổng tỷ lệ cổ tức cả năm 2024 là 18% và dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Nhiều năm qua, SHB là ngân hàng đều đặn chi trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10 - 18%. Sau giai đoạn dịch Covid-19, SHB quay trở lại chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2023 - 2024 thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết dài hạn với cổ đông. SHB giữ vững vị thế trong Top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vốn điều lệ SHB qua các năm (đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: SHB

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của SHB đạt gần 825 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng vượt 594,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và tăng mạnh 28,9% so với cùng kỳ.

SHB không chỉ chú trọng vào hoạt động kinh doanh chính mà còn tích cực tham gia các chương trình và chính sách của Chính phủ. Nghị Quyết 68 mở ra cơ hội lớn cho các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong việc hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, thông qua việc mở rộng tín dụng và cung cấp các gói vay ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tham gia vào quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Báo cáo từ CTCK Yuanta nhận định SHB vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, mặc dù có tính chu kỳ cao. Trong khi đó, Chứng khoán MBS cho rằng mức tăng tín dụng tích cực từ đầu năm cùng môi trường lãi suất thấp, đặc biệt tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp, sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng.

Tăng trưởng tổng tài sản SHB qua các năm (Đơn vị: tỷ đồng). Nguồn: SHB

Lũy kế 6 tháng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 61% kế hoạch năm 2025. Riêng quý II, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện với chỉ số ROE vượt 18%. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập (CIR) ấn tượng ở mức 16,4%, thuộc nhóm thấp nhất trong ngành. Các chỉ số an toàn cũng duy trì tốt, với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đều trong giới hạn của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) duy trì trên 11%, vượt xa mức tối thiểu 8%, đảm bảo năng lực vốn an toàn.

Chất lượng tài sản cải thiện rõ rệt, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức thấp. Nợ nhóm 2 giảm mạnh xuống chỉ còn 0,3%, mở rộng dư địa để tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản.

Song song với việc thúc đẩy kinh doanh, SHB đã hoàn thiện mô hình đo lường rủi ro tín dụng và phương pháp tính vốn theo chuẩn Basel II, sử dụng phương pháp nâng cao IRB. Ngân hàng tiếp tục hoàn thiện khung quản trị rủi ro hiện đại, với mục tiêu đến năm 2027 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu Basel II - IRB, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro của hệ thống các tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của NHNN.

Ngoài ra, SHB đã triển khai hiệu quả quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn Basel III (LCR, NSFR) và các công cụ quản trị tài sản, nợ có hiện đại (FTP, ALM). Các công cụ này giúp ngân hàng kiểm soát dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh khoản và dự phòng kịp thời trước biến động thị trường. SHB kỳ vọng tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ các công cụ này để nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng bộ đệm vốn vững chắc, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

Năm 2025, SHB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Tổng tài sản dự kiến vượt 832 nghìn tỷ đồng và cán mốc 1 triệu tỷ đồng vào năm 2026, đánh dấu bước tiến vững chắc về quy mô và vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

(Nguồn: SHB)