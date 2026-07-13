Ngày 13/7, Sohu đưa tin bộ phim Kung Fu Female Soccer do Châu Tinh Trì đạo diễn và biên kịch, với sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng cùng nhiều diễn viên nổi tiếng đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé Trung Quốc.

Tính đến hết ngày 12/7, doanh thu của bộ phim đã vượt 500 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng). Trong buổi giao lưu với khán giả tại Thành Đô cùng ngày, Châu Tinh Trì không giấu được xúc động khi được hàng nghìn người hâm mộ đồng loạt bày tỏ tình cảm.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc bạc trắng.

Trước những tranh luận xoay quanh chất lượng bộ phim, một khán giả đã động viên ông: "Điểm số không quan trọng, tiếng cười của trẻ em mới là điểm số đẹp nhất".

Nghe những lời chia sẻ này, Châu Tinh Trì nghẹn ngào rơi nước mắt. Ông gửi lời cảm ơn khán giả và thừa nhận đôi khi vẫn cảm thấy "có lỗi" vì luôn lo sợ chưa làm đủ tốt để đáp lại sự yêu mến và kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho mình suốt nhiều năm qua.

Hình ảnh mái tóc bạc trắng của nam đạo diễn giữa vòng vây người hâm mộ cũng khiến nhiều khán giả xúc động.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì sau 7 năm kể từ Tân vua hài kịch, đồng thời ra mắt đúng dịp kỷ niệm 25 năm Đội bóng Thiếu Lâm. Dù chỉ có 5 ngày quảng bá trước khi phát hành, bộ phim vẫn tạo nên cơn sốt phòng vé nhờ sức hút của Châu Tinh Trì cùng dàn diễn viên đình đám.

Tiếp nối phong cách quen thuộc kết hợp giữa võ thuật và thể thao, Kung Fu Female Soccer kể về hành trình theo đuổi ước mơ của một đội bóng đá nữ, tôn vinh tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua định kiến và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Trên Douban, phim hiện đạt 6,6 điểm với hơn 80.000 lượt đánh giá, trong đó khoảng 17% khán giả chấm điểm tuyệt đối.

Nhiều khán giả nhận xét tác phẩm vẫn giữ được phong cách hài đặc trưng của Châu Tinh Trì với những màn tung hứng duyên dáng, các pha hành động giàu trí tưởng tượng cùng thông điệp truyền cảm hứng về ước mơ.

Nam đạo diễn và nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen. Trương Tiểu Phỉ tiếp tục khẳng định thực lực, Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá phát huy tốt sở trường diễn hài, còn Trương Nghệ Hưng gây bất ngờ với màn thể hiện tự nhiên. Nam diễn viên Nhật Bản Satoh Takeru cũng ghi điểm nhờ ngoại hình và thần thái trên màn ảnh.

Tuy nhiên, bộ phim vẫn tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng kịch bản chưa đủ đột phá, trong khi nhiều người khác đánh giá đây vẫn là một trong những tác phẩm giải trí đáng xem nhất mùa hè nhờ cân bằng được yếu tố thương mại và cảm xúc.