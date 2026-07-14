Ngày 14/7, đoàn phim Kung Fu Female Soccer đã có buổi giao lưu với khán giả tại Hàng Châu với sự tham gia của đạo diễn Châu Tinh Trì và nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tại sự kiện, Châu Tinh Trì dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba. Ông cho biết nữ diễn viên không có nhiều thời gian tập luyện do tiến độ quay gấp rút nhưng vẫn nhanh chóng thích nghi và hoàn thành tốt các cảnh quay.

Châu Tinh Trì và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đạo diễn nổi tiếng cũng tiết lộ nhiều lần yêu cầu Địch Lệ Nhiệt Ba quay lại một phân cảnh không phải vì cô làm chưa tốt mà bởi ông tin nữ diễn viên luôn có thể mang đến điều bất ngờ hơn.

Bên cạnh đó, Châu Tinh Trì cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất ở nhân vật Ngọc Lung do Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện chính là sự tự nhiên và cảm giác thoải mái mà nữ diễn viên mang lại trên màn ảnh.

Kung Fu Female Soccer do Châu Tinh Trì biên kịch và đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Satoh Takeru. Bộ phim kể về hành trình của đội bóng đá nữ Nga Mi chinh phục giải đấu Chí Tôn Vô Địch Cúp và vượt qua những định kiến để theo đuổi ước mơ.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim.

Tính đến chiều 14/7, tác phẩm đã thu về hơn 700 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng), dẫn đầu phòng vé mùa hè 2026 tại Trung Quốc.

Dù đạt thành tích thương mại ấn tượng, bộ phim vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều khi chỉ đạt 6,6 điểm trên Douban. Trong khi nhiều khán giả đánh giá cao yếu tố giải trí, sự kết hợp giữa võ thuật và bóng đá cùng thông điệp truyền cảm hứng, không ít người cho rằng kịch bản chưa đủ đột phá, các nhân vật còn rập khuôn và phần kỹ xảo chưa đáp ứng kỳ vọng.

Bất chấp những tranh luận, Kung Fu Female Soccer vẫn là một trong những bộ phim được quan tâm nhất tại phòng vé Trung Quốc, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với vai trò đạo diễn sau nhiều năm.

Châu Tinh Trì và Địch Lệ Nhiệt Ba trong buổi giao lưu phim:

Nguồn: Sohu