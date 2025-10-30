Sáng 30/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại chung cư Winhouse Hàm Nghi.

Khoảng 5h30 cùng ngày, tại một căn hộ ở tầng 12A chung cư Winhouse bất ngờ xảy ra vụ cháy. Thời điểm trên, ban quản lý khu chung cư rung chuông báo cháy. Ngay sau đó, hàng chục người dân sinh sống ở chung cư nhanh chóng tháo chạy khỏi tầng nhà xảy ra cháy và tập trung tại khu vực an toàn phía dưới chung cư.

Đám cháy xảy ra tại tầng 12A của chung cư Winhouse. Ảnh: T.Lương

Một cư dân sinh sống ở tầng 12A cho biết, khi phát hiện khói và mùi khét, họ đã gõ cửa, hô hoán chủ căn hộ để kịp thời thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Thành Sen đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động xe chữa cháy tới hiện trường tổ chức dập lửa và hướng dẫn người dân sơ tán. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Theo lãnh đạo UBND phường Thành Sen, hiện tại, căn hộ bị cháy đã được lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức niêm phong để điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã khiến một số đồ đạc tại căn hộ ở tầng 12A bị cháy", lãnh đạo UBND phường Thành Sen thông tin.