Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 4/10, một vụ cháy đã xảy ra tại chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Khói dày đặc bốc ra từ chung cư mini cao 9 tầng. Ảnh: Huy Minh

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có mùi khét và khói lan trong chung cư mini. Sau đó, nhiều người hô hoán, bỏ chạy lên tầng thượng của chung cư.

Cảnh sát PCCC&CNCH làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Huy Minh

"Khói dày đặc phủ kín cầu thang bộ khiến việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ chạy lên tầng thượng, số khác cố gắng ở lại trong phòng rồi bật đèn điện thoại làm tín hiệu để lực lượng chức năng trợ giúp", một nhân chứng kể.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường để dập lửa. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai các tổ công tác để hướng dẫn người dân thoát nạn an toàn.

Một người phụ nữ được hướng dẫn thoát nạn. Ảnh: Huy Minh

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan. Đến hơn 1h cùng ngày, 6 người mắc kẹt trên sân thượng của tòa nhà được đưa xuống tầng 1 an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Được biết đây là tòa chung cư mini cao 9 tầng, được cho thuê trọ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.