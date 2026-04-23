Tối 23/4, một vụ cháy xảy ra tại chung cư số 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TPHCM) khiến nhiều cư dân hoảng loạn, tháo chạy xuống khu vực an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 cùng ngày, một căn hộ tại tầng 16 bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bao trùm khu vực. Phát hiện hỏa hoạn, người dân nhanh chóng hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 16 chung cư. Ảnh: Lạc Sơn

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có xe thang, đến hiện trường phối hợp với ban quản lý chung cư triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn ngừa cháy bùng phát trở lại và kiểm tra các khu vực lân cận.

Nhiều cư dân hoảng loạn, tháo chạy xuống khu vực tầng trệt. Ảnh: Lạc Sơn

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, thời điểm xảy ra cháy, căn hộ không có người bên trong. Bước đầu xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, song khiến nhiều cư dân hoảng sợ, phải di chuyển xuống phía dưới để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.