Như đã đưa tin, một căn hộ thuộc tầng 5 chung cư Ehome S (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường, TPHCM) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng vào rạng sáng 24/1.

Vụ việc khiến 3 mẹ con sinh sống trong căn hộ gồm chị N.T.L. (SN 1994) và hai bé gái L.T.N. (SN 2020) và L.N.L.Đ. (SN 2017) bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các nạn nhân được chẩn đoán suy hô hấp do ngạt khói và bị bỏng ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư Ehome S. Ảnh: AH

Liên quan đến vụ cháy, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết chị N.T.L. đã tử vong vào 13h hôm nay (27/1).

Chị L. được đưa vào Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy vào hôm 24/1 trong tình trạng hôn mê sâu, bị bỏng bề mặt cơ thể, phải thở máy... Thời điểm đó, bệnh nhân ngưng tim và được hồi sức thành công.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, đại diện Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) cho biết, bé L.N.L.Đ. đã tử vong vào 18h ngày 26/1, với chẩn đoán chết não.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, cháu L.T.N. hiện nay đang phải thở máy, lọc máu.

Trước đó, các bác sĩ chẩn đoán cháu L.T.N. bị suy hô hấp cấp do ngạt khói; bỏng tay, chân khoảng 20%. Cháu L.N.L.Đ. bị bỏng khoảng 6%, vào viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, được bác sĩ hồi sức thành công.