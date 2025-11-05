Sáng 5/11, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, xác nhận vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại chợ Bình Dương không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của tiểu thương.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.L

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng lên vào khoảng 23h ngày 4/11, được cho là xuất phát từ khu vực kinh doanh vải, sau đó nhanh chóng lan sang các sạp hàng xung quanh.

Do khu chợ bày bán nhiều mặt hàng dễ cháy như vải vóc, quần áo, giày dép nên đám cháy lan rộng rất nhanh, khói bốc cao hàng chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Phát hiện sự việc, người dân và các tiểu thương đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhiều tiểu thương hoảng loạn, bất lực nhìn tài sản bị thiêu rụi nhưng không thể tiếp cận do lửa cháy quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với công an và người dân địa phương tổ chức dập lửa.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy. Ảnh: H.L

Đến khoảng 2h sáng 5/11, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều gian hàng cùng lượng lớn hàng hóa, tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.