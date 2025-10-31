XEM CLIP:

Khoảng 18h tối nay (31/10), kho phế liệu rộng khoảng 100m2 trên đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM (cách ngã tư Bốn Xã khoảng 1km) bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: X.D

Người dân cho biết, đám cháy không chỉ bùng lên, khói lửa ngút trời mà còn kèm tiếng nổ lớn, khiến họ phải di tản ra khu vực an toàn. Một số người dùng ống nước và bình chữa cháy mini để ứng cứu, nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nỗ lực dập lửa không thành công.

Chị Hương, một người dân sống gần hiện trường, cho biết: “Ngọn lửa bốc lên rất cao, kèm sức nóng khủng khiếp. Khói đen đặc xộc thẳng vào nhà, mọi người phải bế con nhỏ tháo chạy ngay lập tức”.

Đám cháy bùng phát giữa khu dân cư, đe dọa lan sang các ngôi nhà lân cận, buộc nhiều gia đình sơ tán khẩn cấp, tạo nên cảnh hỗn loạn trong khu vực.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đến hiện trường để khống chế ngọn lửa kịp thời. Ảnh: H.C

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường để xử lý tình huống khẩn cấp.

Ngay khi tiếp cận, đội ngũ cứu hỏa đã triển khai vòi rồng, vừa tập trung dập tắt ngọn lửa, vừa nỗ lực ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy tại kho phế liệu được lính cứu hỏa khống chế hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng kho phế liệu đã bị thiêu rụi, nhà xưởng đổ sập.