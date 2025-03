Chi hơn 1 triệu đồng để đi 2.000 km/tháng

Chiếc xe VinFast VF 5 vừa được chủ cũ bán lại sau hơn một năm sử dụng để lên đời VF 6. Theo chia sẻ của chủ xe, anh nhận xe cuối năm 2023, thời gian đầu chủ yếu sử dụng để đi lại hàng ngày phục vụ công việc và gia đình. Tuy nhiên càng đi nhiều càng thấy chi phí sử dụng xe điện quá rẻ, cộng với nhu cầu công việc thay đổi, anh đã đăng ký chạy dịch vụ cho Xanh SM Platform để tận dụng thời gian rảnh rỗi.

Ảnh: VinFast

Tính trung bình trong 5 tháng chạy dịch vụ trước khi bán xe, mỗi tháng anh đi hơn 4.000 km, thu về gần 20 triệu đồng sau khi trừ đi chi phí sạc pin. Khi nghe tin VinFast áp dụng chính sách miễn phí sạc pin cho tất cả khách hàng cá nhân tới hết tháng 6/2027, anh quyết định đổi sang mẫu xe rộng rãi hơn là VF 6 để gắn bó lâu dài với công việc chạy xe dịch vụ. Mức giá bán lại 485 triệu đồng không khiến anh bất ngờ, mà bất ngờ ở chỗ có rất nhiều người quan tâm và chốt mua rất nhanh.

So với số tiền thực tế bỏ ra mua xe (sau khi trừ hết các ưu đãi), mức giá bán lại của chiếc VF 5 kèm pin chỉ mất hơn 15 triệu đồng, trong khi anh đã kiếm được tới cả trăm triệu từ chính chiếc xe. Tính ra, trung bình mỗi tháng anh chỉ mất hơn 1 triệu đồng để sử dụng xe điện cho quãng đường hơn 2.000 km. Đặc biệt, mức khấu hao chưa đến 4% sau hơn 1 năm sử dụng được giới mua bán xe cũ đánh giá là quá hời, thể hiện độ “hot” của xe điện VinFast trên thị trường xe đã qua sử dụng hiện nay.

Theo anh Đoàn Anh Dũng - một người kinh doanh xe cũ lâu năm, thông thường những mẫu xe xăng sau một năm sử dụng sẽ mất khoảng 5 - 7% giá trị, thậm chí là 10% với một số mẫu có giá trị lớn hoặc có biến động lớn với giá xe mới. Hiện những mẫu xe điện “hot” trên thị trường xe cũ như VF 5, VF 6, VF 7 đều đang có mức khấu hao chỉ khoảng 3 - 5% sau năm đầu tiên. Thậm chí, với VF 6 và VF 7, nhu cầu của thị trường khá lớn nhưng gần như không có xe rao bán.

“Hở ra xe nào là “bay” ngay xe đó” - anh Dũng chia sẻ. Anh giải thích, VF 6 và VF 7 đều là những mẫu xe có chất lượng hoàn thiện cao, thiết kế đẹp và hoạt động ổn định, lại đang được hưởng rất nhiều chính sách hấp dẫn từ VinFast như miễn phí sạc pin hơn 2 năm, bảo hành dài lên tới 8 - 10 năm nên chưa nhiều chủ xe muốn bán.

Với những mẫu xe ở phân khúc cao cấp hơn như VF 8 và VF 9, mặt bằng giá cũng đang được thiết lập ở mức tốt so với giá xe mới. Đơn cử, các mẫu xe VF 8 Eco hay Plus sản xuất 2023 đang được bán lại trên thị trường với mức giá khoảng 800 - 900 triệu cho phiên bản thuê pin, không giảm nhiều so với mức giá thực trả của những khách tiên phong giai đoạn đầu. Theo anh Dũng, mặt bằng giá này đã được giữ ổn định trong một khoảng thời gian khá dài, không có nhiều biến động.



Vì sao xe điện VinFast giữ giá tốt?

Lý giải cho khả năng giữ giá tốt và tính thanh khoản cao của xe điện VinFast trên thị trường xe cũ, anh Đoàn Anh Dũng và nhiều người trong giới kinh doanh đều cho rằng, mức giá xe mới hiện tại đang quá hời so với giá trị thực sự của xe. Ngoài chất lượng xe, chất lượng phụ tùng, độ hoàn thiện và độ bền trong vận hành đã được chứng minh, xe điện VinFast còn đang được hưởng những chính sách chăm sóc khách hàng cực tốt mà người mua xe cũ vẫn đang tiếp tục được hưởng.

Ảnh: VinFast

Đơn cử như chính sách sạc pin miễn phí tới hết tháng 6/2027 (nếu là xe kèm pin mua trước 1/3/2025 sẽ được sạc miễn phí tới hết năm 2027), giúp cho các chủ xe có tới hơn 2 - 3 năm sử dụng xe với “0 đồng nhiên liệu”. Do đó, dễ hiểu khi nhiều tài xế xe dịch vụ hiện đang lùng mua xe điện đã qua sử dụng để thay thế cho chiếc xe xăng đang đi, do lợi ích kinh tế quá lớn mà chính sách miễn phí sạc pin mang lại. Đó là chưa kể, xe điện VinFast được bảo hành chính hãng từ 7 - 10 năm, mang đến sự an tâm lớn cho người sử dụng.

Một điểm lợi nữa khi mua xe điện VinFast đã qua sử dụng đó là tính minh bạch của lịch sử xe. Thông thường, chủ xe điện VinFast đều bảo dưỡng, sửa chữa ở xưởng dịch vụ chính hãng, do xe điện là loại phương tiện mới và các garage bên ngoài chưa mang đến sự tin tưởng đủ lớn cho khách hàng. Do đó, việc kiểm tra lịch sử xe rất dễ dàng và tin cậy. Ngoài ra, xe điện còn có một ưu điểm là chủ cũ không thể “tua ODO” để gian lận, do đó người mua sẽ có cảm giác an tâm hơn.

Ngoài ra, sự xuất hiện của công ty Green Future - GF (tên gọi cũ là FGF) trong lĩnh vực kinh doanh xe cũ, với quy trình công khai, tối ưu quyền lợi cho chủ xe, cũng góp phần đảm bảo tâm lý cho người dùng. Với Green Future, chủ xe điện VinFast đã có một địa chỉ uy tín để bán lại xe cũ khi không còn nhu cầu sử dụng, do đó họ sẽ không vội vàng bán xe với giá thấp hoặc chấp nhận bị dân buôn ép giá.

Tất cả những lý do trên đã giúp cho xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưa thích và được “săn lùng” gắt gao trên thị trường xe cũ thời gian qua.



Thế Định