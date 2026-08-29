Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên, họ phát hiện khói và lửa bốc lên từ khu vực giáp ranh với nhà số 68A Lê Quang Đạo. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Cột khói bốc cao hàng chục mét.

Cột khói đen từ đám cháy bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ khoảng cách khá xa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa, ngăn cháy lan.

Lửa cháy dữ dội bên trong xưởng sửa chữa. Ảnh: Đ.T

Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Đ.T

Lực lượng chức năng sử dụng máy xúc phá dỡ các công trình đang cháy để ngăn lửa lan rộng. Ảnh: Đ.T

Đến gần 16h, đám cháy vẫn đang bùng phát mạnh. Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án khống chế ngọn lửa.