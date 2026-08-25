XEM CLIP: Cháy tại Đảo Ký ức Hội An, khói đen bốc cao cuồn cuộn (Nguồn: Hội An)

Chiều 25/8, lãnh đạo phường Hội An (TP Đà Nẵng) xác nhận với VietNamNet, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại Đảo Ký ức Hội An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, lửa bùng phát tại khu vực sân khấu thuộc Đảo Ký ức Hội An. Khói đen cuồn cuộn bốc cao, người dân có thể nhìn thấy từ khu vực xung quanh.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa.

Lửa bùng lên tại khu vực sân khấu Đảo Ký ức Hội An, tạo cột khói đen dày đặc. Ảnh: H.A

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.A

Đại diện Đảo Ký ức Hội An cho biết đám cháy sau đó được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và không cháy lan sang các khu vực khác.

Để phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa, công viên và show thực cảnh Ký ức Hội An sẽ tạm dừng hoạt động trong ngày 26/8, dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 27/8. Khu nghỉ dưỡng trong khu vực vẫn hoạt động bình thường.

Khu vực sân khấu Đảo Ký ức Hội An bị cháy rụi. Ảnh: H.A

Đối với khách đã mua vé ngày 26/8, đơn vị này cho biết sẽ chủ động thông tin về phương án hỗ trợ và xử lý vé.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.