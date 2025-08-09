Theo nhân chứng, khói đen cuồn cuộn bốc lên kèm theo tiếng nổ, chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ ki-ốt. Nhiều cư dân và người đi đường dùng bình chữa cháy mini để khống chế nhưng bất thành, buộc phải gọi điện báo cơ quan chức năng.

Khu vực xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC nhanh chóng có mặt, triển khai phương tiện, tiến hành dập lửa. Chỉ sau ít phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn, không để lửa lan sang khu vực dân cư.

Lực lượng chức năng đến dập lửa.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Kim Liên cho biết vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và làm rõ vụ việc.