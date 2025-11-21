Báo Guardian dẫn thông cáo từ ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc cho biết: "Sáng 20/11, một đám cháy đã bùng phát tại khu vực xanh của địa điểm tổ chức COP30 ở Belém, Brazil. Sở cứu hỏa địa phương và các nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc đã phản ứng nhanh chóng. Đám cháy được khống chế trong khoảng 6 phút. Mọi người đã được sơ tán an toàn”.

Video: The Guardian

Theo ban tổ chức, 13 người đã được điều trị tại chỗ vì ngạt khói sau khi đám cháy bùng phát tại khu vực gian hàng trưng bày của trung tâm hội nghị ở Belém. Nhà chức trách đang theo dõi tình trạng của họ và cung cấp các hỗ trợ y tế phù hợp.

Cảnh sát Brazil vẫn chưa công bố kết quả điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Tuy nhiên, nguồn tin từ sở cứu hỏa ở Belém tiết lộ, đám cháy có thể bắt nguồn từ trục trặc với thiết bị điện, nhiều khả năng là lò vi sóng.

Toàn bộ địa điểm họp COP30 đã được dọn dẹp ngay sau 14h chiều 20/11. Các phóng viên có mặt tại hiện trường cho hay, phải mất thêm vài giờ nữa, các đại biểu mới được phép quay trở lại nơi tổ chức hội nghị.

Sự cố đã khiến một loạt các cuộc họp được lên chương trình kỹ lưỡng rơi vào tình trạng hỗn loạn, trong bối cảnh các nhà đàm phán đang chuẩn bị đạt được một thỏa thuận nhằm tăng cường các nỗ lực quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu.

Trước đó trong ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đã thúc giục hội nghị COP30 đi đến thỏa thuận. Ông Guterres cũng hoan nghênh lời kêu gọi làm rõ vấn đề gây tranh cãi gay gắt về việc thế giới từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.