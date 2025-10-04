Khoảng 10h sáng 4/10, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), khiến hàng trăm công nhân và người dân khu vực hốt hoảng.

Theo một số nhân chứng, đám cháy được cho là xuất phát từ khu vực tầng trệt của công trình đang thi công. Sau vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội, lan nhanh ra các tầng phía trên. Chỉ trong ít phút, cột khói đen khổng lồ đã bao trùm cả khu vực, có thể nhìn thấy từ cách xa hàng kilômét.

Dự án cao ốc Nguyễn Kim giữa trung tâm Đà Nẵng bốc cháy.

Do công trình nằm ngay mặt tiền trục đường lớn Điện Biên Phủ – Hải Phòng, sát bên khu chợ và siêu thị điện máy đông người, vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người dân qua lại

Công nhân đang làm việc bên trong được lệnh sơ tán ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng, điều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát có mặt triển khai dập lửa.

Khói đen bốc lên dày đặc mang theo mùi khét. Nhiều chiến sĩ phải đeo mặt nạ phòng độc, chia thành từng nhóm tiếp cận hiện trường, trong khi các vòi nước công suất lớn từ xe chuyên dụng liên tục phun vào các ô cửa tầng 3 và 4 để cô lập điểm cháy.

Đến khoảng 11h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, không để lan sang khu vực lân cận. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản.