Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 16h. Ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt trong khu chợ, sau đó nhanh chóng lan sang ba ki-ốt liền kề.

Khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt. Cảnh tượng cháy lớn cùng cột khói dày đặc cũng khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức điều động ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Người dân sinh sống gần khu vực cho biết, lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do nhiều ki-ốt chứa vật liệu dễ cháy. Một số ki-ốt không có người trông coi vào thời điểm xảy ra cháy, buộc lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận và khống chế ngọn lửa.

Lực lượng chức năng phá cửa ki-ốt khống chế đám cháy ở Bắc Ninh.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra cháy tập trung nhiều quán ăn và chứa nhiều bình gas. Nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ lan rộng, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời di chuyển nhiều bình gas ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc.

Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đại diện Công an xã Đại Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do chập điện tại một ki-ốt, sau đó cháy lan sang các ki-ốt lân cận.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong các ki-ốt đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân cụ thể của vụ cháy.