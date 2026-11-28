Kho chứa vải tại phường Từ Sơn (TP Bắc Ninh) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng huy động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy.

Khoảng 16h30 ngày 28/11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại một kho chứa vải ở khu vực Đền Rồng, tổ dân phố Đình Bảng, phường Từ Sơn, TP Bắc Ninh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP Bắc Ninh) điều động 2 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Từ Sơn và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Tiên Sơn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.T

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Tuấn Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Từ Sơn, cho biết đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát vẫn tích cực triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Theo ông Sơn, cơ quan chức năng đang xác minh chủ sở hữu kho chứa vải, đồng thời rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng dập lửa tại kho vải ở phường Từ Sơn. Ảnh: V.T.

Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.