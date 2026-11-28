Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng may khóa trái cửa ở xã Đông Thạnh (TPHCM). Cảnh sát phải sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa, mở lối tiếp cận bên trong.

Khoảng 7h sáng 28/11, người dân sống tại xã Đông Thạnh (TPHCM) phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ một xưởng may nằm trên đường Nguyễn Thị Thảnh.

Hiện trường vụ cháy xưởng may. Ảnh: VT

Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải vóc, nguyên phụ liệu, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn. Thời điểm xảy ra cháy, xưởng may khóa trái cửa khiến người dân không thể tiếp cận dập lửa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành dập lửa.

Cảnh sát phải dùng thiết bị chuyên dụng phá cửa để mở lối tiếp cận sâu vào bên trong, đồng thời chia nhiều mũi phun nước cô lập đám cháy, ngăn nguy cơ cháy lan.

Cảnh sát phá cửa để tiếp cận, khống chế đám cháy tại xưởng may. Ảnh: VT

Đến gần 9h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, dập tắt tàn lửa để đề phòng cháy bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều máy móc, thiết bị và hàng hóa bên trong xưởng.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.