UBND TP Hà Nội xây dựng kịch bản diễn tập với 3 tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố phức tạp tại xưởng sản xuất quy mô lớn, khiến hơn 100 người mắc kẹt.

Sáng 28/11, UBND TP Hà Nội phối hợp với Công an TP và Công an Phú Thọ tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Đây là cuộc diễn tập quy mô cấp thành phố, huy động nhiều lực lượng tham gia thực binh, phối hợp chỉ huy, điều hành và hiệp đồng tác chiến nhằm xử lý các tình huống tai nạn, sự cố phức tạp, có nhiều người bị nạn.

Tình huống được đặt ra là tại xưởng ép nhiệp của công ty có máy móc bị sự cố gây cháy. Đám cháy lan sang nhựa nguyên liệu, thành phẩm và nhanh chóng lan sang nhiều máy ép nhiệt bên cạnh. Nhiệt lượng từ đám cháy khiến một phần cấu kiện xây dựng bị sập, đổ.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong nhà xưởng có khoảng 300 công nhân đang làm việc. Khi phát hiện đám cháy, các công nhân hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra bên ngoài.

Tại khu vực xưởng in sơn hoàn thiện bên cạnh, có khoảng 500 công nhân đang làm việc, quá trình thoát nạn, do tâm lý hoảng loạn, một số công nhân làm đổ hàng hóa vào dây chuyền sản xuất, dẫn đến chập điện và gây cháy.

Tình huống cháy và sập đổ công trình khiến nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã huy động lực lượng PCCC cơ sở, Ban Quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa và của các công ty lân cận triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, Công an xã Phú Nghĩa, UBND xã Phú Nghĩa, Đội PCCC chuyên ngành và các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được điều động đến hiện trường.

Công an Hà Nội cũng huy động nhiều thiết bị hiện đại, chuyên dụng như 2 robot chữa cháy, 1 xe chữa cháy cần vươn mũi đục...

Tại hiện trường công trình đổ sập, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng radar, camera chuyên dụng và chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn.

Đồng thời, lãnh đạo Công an Thành phố báo cáo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) để điều động lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

UBND Thành phố cũng huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn đến hiện trường để phối hợp cứu nạn, cứu hộ.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 2.300 người đến từ 56 đơn vị của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, trong 11 tháng của năm 2026, thành phố xảy ra 658 vụ cháy, 3 vụ nổ làm 21 người chết, 28 người bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 164 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy giảm 302 vụ, giảm 3 người chết, tăng 7 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 571 vụ, cứu được 144 người bị mắc kẹt trong đám cháy; đồng thời bảo vệ được nhiều tài sản của doanh nghiệp, người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.