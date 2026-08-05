Tối 5/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), khiến hàng chục ki ốt và hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Hàng chục ki ốt khu vực chợ Biên Hòa bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một ki ốt kinh doanh đồ tre nứa khu vực chợ Biên Hoà.

Phát hiện sự việc, người dân ở xung quanh khu vực nhanh chóng hô hoán và cùng lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành.

Một số người dân cho biết, bên trong ki ốt có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng nhanh và lan rộng ra hàng chục ki ốt xung quanh.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy.

Báo VietNamNet tiếp tục cập nhật thông tin về vụ hỏa hoạn.