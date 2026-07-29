Cán bộ, chiến sĩ PCCC&CNCH cùng xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến hiện trường dập lửa. Video: Hữu Ngọc

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/7, xe khách mang biển số Đồng Nai đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang), đoạn gần Trường Đại học Nha Trang thì bất ngờ bốc cháy.

Một số nhân chứng cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ phương tiện trước khi khói bốc lên và ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe.

Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt clip

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy chuyên dụng được huy động đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Hữu Ngọc

Nhận tin báo, Đội 3 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông.

Ô tô khách cháy đen, hư hỏng. Ảnh: Hữu Ngọc

Đến gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khống chế đám cháy. Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn khung xe đã bị lửa thiêu rụi.

Vụ cháy không gây thương vong về người, song ô tô khách bị thiêu rụi. Nhiều vali, hành lý của hành khách được đưa ra ngoài, tập kết bên đường; một số bị hư hỏng.

Nhiều hành lý của khách trong xe được đưa ra ngoài, ám đen. Ảnh: Hữu Ngọc

Ảnh: Hữu Ngọc

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.