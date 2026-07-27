Rạng sáng 27/7, một xe khách đang lưu thông trên Quốc lộ 1 (qua phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) thì bất ngờ bốc khói, nghi bị cháy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30, khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai đi TPHCM, tài xế phát hiện khói bốc lên từ khu vực gầm phía sau.

Ngay lập tức, tài xế cho xe tấp vào lề đường, đồng thời cùng người dân xung quanh sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý sự cố.

Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời, sự cố nhanh chóng được khống chế, không để xảy ra cháy lớn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Cơ quan chức năng đang tổng hợp thông tin, xác minh nguyên nhân.

Trước đó, rạng sáng 21/7, tài xế Trần Thanh Hải điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh (TP Đồng Nai), thì va chạm với hộ lan bên phải đường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tài xế buồn ngủ, dẫn đến việc đánh lái sang phải, khiến phương tiện bốc cháy từ khu vực gầm xe. Sau đó, lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe.

Vụ tai nạn làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương. Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với tài xế Trần Thanh Hải để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.