Tối 5/8, một vụ cháy dữ dội xảy ra tại khu vực chợ Biên Hòa (phường Trấn Biên, TP Đồng Nai), khiến nhiều ki ốt và lượng lớn hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Nhiều ki ốt khu vực chợ Biên Hòa bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một ki ốt kinh doanh đồ tre nứa khu vực chợ Biên Hoà.

Phát hiện sự việc, người dân ở xung quanh khu vực nhanh chóng hô hoán và cùng lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy nhưng bất thành.

Một số người dân cho biết, bên trong ki ốt có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng nhanh và lan rộng ra các ki ốt xung quanh.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Đến 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Lực lượng chữa cháy tiến hành phun làm mát ngăn không cho hỏa hoạn bùng phát trở lại.