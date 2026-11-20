Cháy lớn tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man ở Cần Thơ, hơn 300 người cùng hàng chục xe chữa cháy được huy động dập lửa xuyên đêm.

Đến 6h30 sáng 20/11, công tác chữa cháy tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man (TP Cần Thơ) vẫn diễn ra khẩn trương. Hơn 300 người cùng hàng chục xe chữa cháy được huy động dập lửa.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: T.X

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bén vào giấy nguyên liệu, nhanh chóng bùng phát dữ dội và lan rộng.

Khoảng 15 phút sau khi phát hiện cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa.

Đám cháy bao trùm diện tích khoảng 20.000m2 tại khu vực kho bãi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Khói lửa bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ xa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương dập lửa tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man. Ảnh: T.X

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy. Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ tham gia dập lửa.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi tiếp cận, khoanh vùng, cô lập khu vực cháy, tập trung ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng công ty.

Đến hơn 4h ngày 20/11, sau hơn 5 giờ chữa cháy, đám cháy vẫn diễn biến phức tạp. Khoảng 5h30 sáng cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp, nỗ lực và khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Đến 6h30, lực lượng chức năng vẫn đang tập trung dập lửa tại khu vực kho nguyên liệu.

Kho nguyên liệu của nhà máy có tổng diện tích trên 50.000m2, đang chứa khoảng 60.000 tấn nguyên liệu. Riêng khu vực xảy ra cháy chứa khoảng 30.000 tấn.